Didim\'de Türk ve Fransız öğrenciler sıfır atık prensibiyle yemek hazırladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yürütülen CulBRI projesi kapsamında, Türk ve Fransız öğrenciler ortak gastronomi atölyelerinde bir araya gelerek iki ülkenin zengin mutfak kültürünü ve sürdürülebilir gastronomi uygulamalarını deneyimledi.

Mesleki Eğitim alanında Küçük Ölçekli Ortaklık projesi olarak hayata geçirilen CulBRI, Türkiye ile Fransa arasında gastronomi köprüsü kurmaya devam ediyor. Fransa koordinatörlüğünü Lycée François Mitterrand'ın üstlendiği projenin Türkiye ortaklığını ise Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Doğan ve Güler Varış Akol yürütüyor.

Kasım 2025 - Ekim 2027 dönemini kapsayan proje; iki ülkenin mesleki eğitim öğrencilerini ve öğretmenlerini ortak öğrenme faaliyetlerinde buluşturarak geleceğin şeflerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Proje; öğrencilerin mesleki mutfak becerilerini geliştirmeyi ve farklı gastronomi kültürlerini tanımasını sağlamanın yanı sıra, günümüz gastronomisinin en kritik başlıklarına da odaklanıyor. Çalışmalar kapsamında: Sürdürülebilir gastronomi ve sıfır atık uygulamaları, Yerel ve bölgesel ürünlerin uluslararası düzeyde tanıtılması, Gıda israfının azaltılmasına yönelik teknikler ile Öğrencilerin dijital becerileri ile yabancı dil kullanımının artırılması hedefleniyor.

Proje süresince Türkiye ve Fransa'da düzenlenen fiziksel hareketliliklerin yanı sıra, yürütülen sanal öğrenme faaliyetleri sayesinde öğrenciler tarif paylaşımında bulunuyor, farklı pişirme tekniklerini karşılaştırarak ortak gastronomi ürünleri ortaya koyuyor.

Projenin Türkiye programı kapsamında, 11-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Fransız öğrenci ve öğretmen heyeti Didim'de ağırlandı. Ev sahibi Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde gerçekleşen etkinliklerde Türk ve Fransız öğrenciler birlikte mutfağa girerek pratik uygulamalar gerçekleştirdi. Yerel ürünlerin tanıtıldığı ve sıfır atık prensibiyle yemeklerin hazırlandığı atölye çalışmalarına kültürel geziler de eşlik etti.

Türkiye hareketliliği, Didim programının ardından İstanbul'da düzenlenecek kültürel faaliyetlerle tamamlanacak.

CulBRI projesiyle öğrencilerin yalnızca teknik ve mesleki becerilerini değil; iletişim, takım çalışması, yabancı dil yetkinliği ve kültürlerarası etkileşim becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Proje, aynı zamanda gençlerde Avrupa vatandaşlığı farkındalığının artırılmasına da önemli katkı sağlıyor.