Didim Vegan Festivali'nde 50 metrelik dürüm hazırlandı - Son Dakika
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Didim Vegan Festivali'nde 50 metrelik dürüm hazırlandı

21.05.2022 21:42
Didim Vegan Festivali'nde 50 metrelik dürüm hazırlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Didim Vegan Festivali'nin ikinci gününde, 50 metre uzunluğunda vegan dürüm yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Didim Vegan Festivali'nin ikinci gününde, 50 metre uzunluğunda vegan dürüm yapıldı.

Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nın yanındaki alanda, Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin ve öğrencileri etkinlik gerçekleştirdi.

Ekip, lahana salatası, limon, tahin, falafel ve soslarla hazırladığı iç malzemesini lavaşlara sararak 50 metre uzunluğunda dürüm yaptı.

Vegan dürüm, daha sonra festival katılımcılarına ikram edildi.

Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı.

Hayvansal ürün içermeyen yiyecek ve eşyaların satışının yapıldığı festival, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Apollon Tapınağı, Aydın, Didim, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Didim Vegan Festivali'nde 50 metrelik dürüm hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim Vegan Festivali'nde 50 metrelik dürüm hazırlandı - Son Dakika
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