Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkanlıktan yayımlanan kutlama mesajında, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının yeşererek inanca dönüştüğü ve kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un milletin özgürlük ve kutsal değerleri için ortaya koyduğu mücadele ruhunun yeniden canlandığı gün olduğu belirtildi.

Vatan topraklarını işgal eden devletlere karşı "Ya istiklal ya ölüm" ruhuyla gösterilen şanlı kurtuluş mücadelesinin tarihte eşine ender rastlanan bir zaferle sonuçlandığı ve özgürlüğüne düşkün olan bu milletin elde ettiği bağımsızlığı tüm dünyaya ilan ettiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bugün görkemli al bayrağın altında güven içinde ve özgür olarak yaşadığımız bağımsız güçlü Türkiye, vatan toprağını canından aziz bilen ve onun için her türlü fedakarlığa göğüs geren ecdadımızın, milli ve manevi değerler uğruna verdiği kahramanlık destanları ile dolu bir mücadelenin eseridir. Bu kıymetli eseri muhafaza ve müdafaa ederek geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin eşsiz kahramanlarına ve geçmişten günümüze dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, ahirete irtihal eden gazilerimize Cenabı Mevla'dan rahmet diliyor, onları saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."