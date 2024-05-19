Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19.05.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkanlıktan yayımlanan kutlama mesajında, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının yeşererek inanca dönüştüğü ve kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un milletin özgürlük ve kutsal değerleri için ortaya koyduğu mücadele ruhunun yeniden canlandığı gün olduğu belirtildi.

Vatan topraklarını işgal eden devletlere karşı "Ya istiklal ya ölüm" ruhuyla gösterilen şanlı kurtuluş mücadelesinin tarihte eşine ender rastlanan bir zaferle sonuçlandığı ve özgürlüğüne düşkün olan bu milletin elde ettiği bağımsızlığı tüm dünyaya ilan ettiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bugün görkemli al bayrağın altında güven içinde ve özgür olarak yaşadığımız bağımsız güçlü Türkiye, vatan toprağını canından aziz bilen ve onun için her türlü fedakarlığa göğüs geren ecdadımızın, milli ve manevi değerler uğruna verdiği kahramanlık destanları ile dolu bir mücadelenin eseridir. Bu kıymetli eseri muhafaza ve müdafaa ederek geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin eşsiz kahramanlarına ve geçmişten günümüze dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, ahirete irtihal eden gazilerimize Cenabı Mevla'dan rahmet diliyor, onları saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik, Spor, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:21:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement