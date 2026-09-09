Diyarbakır Çermik\'teki 5 asırlık Saray Hamamı restorasyon için gün sayıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Osmanlı beylerine hizmet etmiş tarihi saray hamamı, restorasyon bekliyor.

Osmanlı döneminde, beylere hamam olarak hizmet veren yapı, 2000'li yıllara kadar hamam olarak kullanıldı. 2000 sonrası restore edilerek Saray hamamı Çermik Belediyesi Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü. Saray hamamında oluşan sıva dökülmeleri ve çevresinde oluşan kanalizasyon kokuları, kültür merkezinin yeni bir restorasyon çalışması yapılmasının ihtiyacını oluşturdu.

Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, saray hamamında restorasyon çalışmaları için incelemelerde bulundu. 16. yüzyılda yapılan yapı 5 asırdır varlığını devam ettiriyor. Restorasyon çalışmalarının çok yakında başlatılarak, ilçenin tarihi geçmişine yeniden ışık tutması bekleniyor.