Diyarbakır'da 'Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 20'inci yüzyıl hüsn-i hat sanatkarlarından Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç'ın vefatından 42 yıl sonra 'Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' düzenledi. Açılışı gerçekleştirilen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk hat sanatının 20. yüzyıl sanatkarlarından Hattat Hamit Aytaç'a vefatından 42 yıl sonra vefa gösterilerek 'Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' düzenlendi. Sanat danışmanı, gazeteci-yazar İbrahim Ethem Gören'in ve tezhip sanatkarı Özlem Gören'in yazı ve tezhip koleksiyonundan 99 eser, Diyarbakırlı sanatseverlerle buluştu. 21 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Ali İhsan Su'nun açılışını yaptığı sergide dört kuşak boyunca Hattat Hamit Aytaç'ın, Hattat Hamit Aytaç'ın talebelerinin, merhumun talebelerinin öğrencilerinin ve onların talebelerinin eserleri hüsn-i hat sanatının dünden bugüne aharlı kağıt üzerindeki serüvenine ışık tuttu. Hüsn-i hat sanatının anlamını, Diyarbakır'dan İstanbul'a oradan da tüm dünyaya tanıtan hattat Hamit Aytaç, 70 yıllık sanat hayatında yazı ve levha üretiminin yanında hüsn-i hat sanatı öğretimi, Musnaf kitabeti, sivil ve dini mimari unsurlar için ürettiği tasarımları, 20'inci yüzyılın en mühim yazı ustalarının başında gösteriliyor. Ayrıca Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar sergisinde Osmanlı hattatlarından Ömer Faik Efendi'nin, Mehmet Şevki Efendi'nin (zırnık), Ali Haydar Bey'in (naht), İstanbul Kadısı, Galatasaray Sultanisi Müderrisi Mehmed Rıza Bey'in hüsn-i hat levhalarıyla birlikte Hamit Aytaç'ın çağdaşları, 19'uncu ve 20'inci yüzyılın yazı ustaları İsmail Hakkı Altunbezer'in, Hezarfen Necmeddin Okyay'ın, Mustafa Halim Özyazıcı'nın, Kemal Batanay'ın, Ali Alparslan'ın ve Emrullah Demirkaya'nın eserleri bulunuyor. Sergi, 21 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.
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