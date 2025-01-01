Diyarbakır'da İçkale Müze Kompleksi'nde 257 Tarihi Eser Restoredildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da İçkale Müze Kompleksi'nde 257 Tarihi Eser Restoredildi

Diyarbakır\'da İçkale Müze Kompleksi\'nde 257 Tarihi Eser Restoredildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde 2024 yılı içerisinde 257 tarihi eserin restorasyonu gerçekleştirildi. Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, müzede toplam 136 bine yakın eser bulunduğunu ve restorasyon çalışmalarının detaylarını paylaştı.

01.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:50
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, çeşitli dönemlere ait 136 bine yakın eserin bulunduğu İçkale Müze Kompleksi'nde 2024'te 257 tarihi eserin restorasyonu yapıldı. Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, "Bu yıl içerisinde Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı tarafından 170 eser restore edildi. Yine müzemizdeki 2 restoretör arkadaşımız tarafından 87 adet eser restore edildi. Toplamda bu yıl 257 tarihi eserin restorasyonu yapılmış durumdadır" dedi.

Sur ilçesinde bulunan, içinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı bulunan ve 2006-2014 arasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere açılan müzede, 136 bine yakın eser bulunuyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, teşhir salonlarından sergilenen 1615 eseri inceleme fırsatı buluyor. Kuruluşu 1934'e dayanan müzede, yıl içerisinde 257 tarihi eserin de restorasyonu yapıldı. Alanda tescilli 3 yapının ziyaretçilere açık konumda olduğunu ifade eden Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, "Şu an bulunduğumuz alan Diyarbakır Müzesi, İçkale Kompleks Alanı olarak geçmektedir. Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuştur. Bu alana 2014 yılında taşındık. 14 tescilli yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan 3 tanesi teşhir ve ziyarete açık konumdadır. Tematik sergi salonu, kazılardan gelen Arkeolojik Eserler Sergi Salonu ve Atatürk Müzesi olmak üzere 3 binamız teşhire açıktır. Aynı zamanda kompleks içerisinde Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü bulunmaktadır. Restorasyon ve konservasyona ihtiyaç duyulan eserler seçilip bir liste halinde genel müdürlüğe gönderilmektedir. İzinler dahilinde yıl içerisinde bir plan çerçevesinde konservasyon ihtiyacı olan eserler restore edilmektedir. Bu eserlerin büyük bir kısmı kurtarma kazılardan gelmektedir. Ilısu HES projesi kapsamında müdürlüğümüz başkanlığında, hocalarımızın bilimsel danışmanlığında yürütülen kurtarma kazılarından gelmektedir. Diğer geri kalan eserler ise vatandaşların getirdiği, müzemize sattığı eserlerden oluşmaktadır" diye konuştu.

Eserlerin kontrollerden geçirilerek ihtiyaç duyulanlara restorasyon işlemlerinin yapıldığını belirten Çelebi, "Eserler bize geldikten sonra envanter kaydı oluşmaktadır. Daha sonra restoretörler eşliğinde kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller neticesinde restorasyona ihtiyaç duyulan eserlerin listesi çıkarılmaktadır. Onun akabinde genel müdürlükten izinler alınır. İzinler sonrasında restoretör arkadaşlarımızın eşliğinde metal, taş, seramik gibi eserlerin restorasyon konservasyonu ona göre yapılmaktadır. Müzemizde toplam 36 bin envanterli eser bulunmaktadır. Bunlardan 1615'i teşhirde, ziyarete açık durumdadır. Geri kalanı depoda muhafaza altında bulunaktadır. Bu yıl içerisinde 170 eser restore edildi. Yine müzemizdeki 2 restoretör arkadaşımız tarafından 87 eser restore edildi. Toplamda bu yıl 257 tarihi eserin restorasyonu yapılmış durumdadır. Teşhire uygun bulunan eserler için bir komisyon seçilir, genel müdürlükten izin alınır. Bu şekilde teşhir edilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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