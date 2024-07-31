Diyarbakır'da 'Turizm Polisi' 5 dilde ziyaretçilerle ilgileniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da 'Turizm Polisi' 5 dilde ziyaretçilerle ilgileniyor

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Turizm Polisi' ekipleri, kentin farklı lokasyonlarında yerli ve yabancı turistlere 5 dilde hizmet veriyor.

31.07.2024 23:10
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Diyarbakır'da "Turizm Polisi" 5 dilde ziyaretçilerle ilgileniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Turizm Polisi" ekipleri, kentin farklı lokasyonlarında yerli ve yabancı turistlere 5 dilde hizmet veriyor.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla kültür turizminde son yılların en önemli cazibe duraklardan biri oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte, turizm polisleri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma ile hizmet veriyor.

Kentin tarihi ve kültürel mekanlarında, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Kürtçe bilen polislerden görevlendirilen ekipler, hem yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayacak, hem de gerektiğinde rehberlik hizmeti sunup tarihi bilgiler veriyor.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel birikimiyle çok güzide bir şehir olduğunu, son yıllarda yakalanan huzur ve güven sayesinde turizmin adeta patladığını görmekte olduklarını söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak bu hizmete daha kaliteli cevap verebilmek adına sadece Türkiye'de altı ilde bulunan turizm polisinin Diyarbakır'da da kurmuş bulunmakta olduklarını belirten Kaya, "Şu an için 16 arkadaşımız turizm polisi olarak göreve başladılar. Diyarbakır; hem kültürüyle, hem tarihiyle, gastronomisiyle öne çıkan bir kentimiz. Burada yakaladığımız huzur ortamı sayesinde batı illerimizden çok fazla turist akını mevcut. Onlara daha kaliteli güvenlik hizmeti vermek adına u girişimde bulunduk. Turistlerimiz Diyarbakır'ın her sokağına, her yöresine rahatça girebilmekte ve turizm adına birçok faaliyette bulunabilmekte" dedi.

"Son iki bayramda Diyarbakır'daki bütün otellerde, kamu kurumlarına ait bütün misafirhanelerde yer bulunamadı, buna polisevi de dahil. Biz, bu yaşanan gelişmeyi de görerek bu adımı attık" diyen Kaya, sözlerine şöyle tamamladı.

"İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilen arkadaşlarımızı seçtik. Bunlar bu dilleri yeteri kadar konuşmakta. Bu turizm lokasyonlarında bulunarak acil ihtiyacı olan, güvenlik sorunu yaşayan turistlerimize cevap verebilmekteler. Bu hizmetlerimizin hem kalitesini, hem faaliyet alanını ileride daha da artırmayı düşünüyoruz. Personel sayımızı artıracağız. Arkadaşlarımıza gerek tarihsel, gerekse kültürel bilgiler vererek en azından turistlere ön bilgilendirme yapma ve onlara doğru rehberlik etme imkanını yakalayacağız. Gazi Caddesi, Ulu Camii ve civarı, yeni inşa edilen Yeni Kapı Caddesi, sur boyları, 75 ve 50'lik caddede arkadaşlarımız hizmet verecekler."

Turizm Polisi Fatma Arslan, çok heyecan verici bir olay olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır, günümüzde çok gelişmekte olan tarihi, gastronomisi yüksek bir şehir. Yerli ve yabancı turistlerimiz son günlerde sayıları artmakta. Bakanımız ve İl Emniyet Müdürümüzün desteğiyle kurulan bir şubeyiz. Yerli ve yabancı turistlerimize güvelik konusunda anında yanlarında olabilmek adına yardımcı olmaktayız" şeklinde konuştu.

Turist Sevda Kol ise, İstanbul'dan Diyarbakır'ı gezmeye geldiklerini söyledi. Bu ziyaretinde fark ettiğini aktaran Kol, "İlk kez gezdiğim bir yerde turizm polisine rastladım. Direkt yanımızdaki yabancı misafirlere de yardımcı oldular. Hatta biraz tarihi bilgi de verdiler. O yüzden hem güvenlik anlamında hem de bilgi vermek anlamında da faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da 'Turizm Polisi' 5 dilde ziyaretçilerle ilgileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Turizm Polisi' 5 dilde ziyaretçilerle ilgileniyor - Son Dakika
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