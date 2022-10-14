Diyarbakır haberleri... Bakan Ersoy'un Diyarbakır'da devam eden festival etkinliklerini gezdi - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri... Bakan Ersoy'un Diyarbakır'da devam eden festival etkinliklerini gezdi

14.10.2022 21:46

Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Bakan Ersoy'un Diyarbakır'da devam eden festival etkinliklerini gezdi Diyarbakır temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte devam eden festival çerçevesinde düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Atölyesi ve Yöresel Türküler Konserine katıldı.

Bakan Ersoy'un Diyarbakır'da devam eden festival etkinliklerini gezdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte devam eden festival çerçevesinde düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Atölyesi ve Yöresel Türküler Konserine katıldı.

Diyarbakır'da 8 Ekim'de başlayıp 16 Ekim'e kadar devam eden festival dahilinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur ilçesinde festival programı süresince düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Atölyesinde Diyarbakır yöresine ait yemek ve tatlı yapılan alanı ziyaret etti.

Bakan Ersoy daha sonra tarihi Kervansaray Otelinde düzenlenen Yöresel Türküler Konserine katıldı. Bakan Ersoy, seslen ezgileri dinledikten sonra otelden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır haberleri... Bakan Ersoy'un Diyarbakır'da devam eden festival etkinliklerini gezdi - Son Dakika

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