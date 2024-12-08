Doğan, Kitap Fuarında Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doğan, Kitap Fuarında Okurlarıyla Buluştu

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Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Doğan, yeni kitabının imza gününde okurlarla bir araya geldi.

08.12.2024 14:14
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Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Doğan okurlarla bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza gününde okurlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doğan, 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim' adlı yeni kitabını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Doğan, Tarihsi bir perspektifle Osmanlı'daki bürokratik yapı ve denetim sistemini günümüzle karşılaştıran eser için Ankara Ticaret Odası Congresium'da gerçekleştirilen 21'inci Ankara Kitap Fuarı'nda imza günü düzenledi. Gencinden yaşlısına her kuşaktan okur, 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim' adlı kitabını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Burada konuşan Doğan, kitap fuarlarının kültür hayatında çok büyük değer ifade ettiğini kaydederek, "Biz de kitap fuarları münasebetiyle düzenli olarak her sene birkaç saat da olsa okuyucularımızla bir araya gelme imkanı elde ediyoruz. Bu senede bu vesileyle çok sayıda arkadaşımızı burada görebilme imkanı elde ettik. Hem kitap fuarını organize eden arkadaşlarımıza hem de kitap evimize ben teşekkür etmek istiyorum. Bu sene Allah nasip etti dokuzuncu kitabımızı yayınladık. Bu kitap biraz daha farklı bir nitelik taşıyor. Bir makale derlemesi esasında. Malumunuz Osmanlı Devleti hem devlet teşkilatı hem de yargı sisteminde özgün bir yapı inşa etmiştir. Tabii sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için de bir takım denetim mekanizmaları, kurumları inşa etmiştir. Bu devlet mekanizmaları, bu kurumlar tabii aksamalarla karşılaşmış, sıkıntılar yaşamış, başarılı olmuş, olamamış bu ayrı bir konu ama alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sırasında ben de bu denetim mekanizmalarının varlığından ve ayrıntılı yapısından istifade ettim. Okuyucularımızla da, araştırmacılarımızla da elde ettiğim bulguları paylaşmaya çalıştım. Kültür hayatımıza, okuyucularımıza faydalı olacağını ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Doğan, Kitap Fuarında Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika

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