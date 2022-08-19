Vatandaşlardan, ani sel, su baskını , yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun , Trabzon 'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Trabzon, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

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