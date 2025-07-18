Doğurganlık Hızı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Doğurganlık Hızı Düşüyor

Doğurganlık Hızı Düşüyor
18.07.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk üretimi tüketim aracı haline geldi, doğurganlık hızı 2023'te 1,48'e geriledi.

BETÜL SÜMEYYE US/MUHAMMED RUHULLAH MUSAVİ DENİZ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elyasa Koytak, Türkiye'deki nüfus artış hızının düşmesinin toplumsal dönüşümle ilişkili olduğuna dikkati çekerek, "Artık çocuk üretim değil, tüketim vesilesi olarak görülüyor." dedi.

Türkiye'de doğurganlık hızındaki hızlı düşüş, ülkenin demografik yapısında köklü bir değişimi beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre, doğurganlık hızı 2023 itibarıyla 1,48'e gerilerken, bu oran nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in oldukça altında kalıyor.

Koytak, AA'nın "Bir Bakışta" podcastinde yaptığı değerlendirmede, bu düşüşün yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını ancak Türkiye'nin bu süreci "çok hızlı ve çok yeni" yaşadığını vurguladı.

Kentleşme, eğitim ve istihdama katılım gibi üç temel alanda yaşanan hızlı dönüşümün, doğurganlık hızındaki düşüşü tetiklediğini söyleyen Koytak, "Çocuğun aile içindeki anlamı, üretici güç olmaktan çıkıp tüketim kalemine dönüştü." dedi.

Özellikle kentleşme ile birlikte, bireylerin çocukla kurduğu bağın zayıfladığını ifade eden Koytak, "Artık çocuk üretim değil, tüketim vesilesi olarak görülüyor." şeklinde konuştu.

Dr. Koytak, şöyle devam etti:

"Bir kere öncelikle bütün dünyada düşüyor doğurganlık. Onu söylemek lazım. Yani 2,1 teorik olarak nüfusun kendini yenileme hızı oluyor ama bütün dünyada ikinin altında hatta bazı ülkelerde Uzakdoğu ülkelerinde birin altında olduğu durumlar var. Dolayısıyla hani en kötü biz değiliz. Fakat biz bu süreci çok hızlı ve çok yeni yaşadığımız için gündem oluyor. İyi bir şey gündem olması. Tartışmak iyi bir şey."

Gençler çocuk istemiyor mu?

Toplumda sıkça dile getirilen "gençler çocuk istemiyor" algısını eleştiren Koytak, gençlerin çocuk sahibi olmaya dair isteklerinde azalma değil, imkanlarında daralma olduğunu söyledi.

Koytak, "İmkan azaldı, eğitim ve iş güvencesi önce geliyor. Çocuk ikinci planda kalıyor." dedi.

Özellikle çocuğun, günümüzdeki azalan nüfuslarda ülkelerde, nüfus politikalarını belirleyen faktörlerden biri haline geldiğine de vurgu yapan Koytak, ülkelerin bu alanda yaptığı çalışmalar ile yeni dinamikler inşa ettiğini, Türkiye'nin de bu çalışmaların içerisinde olduğunu söyledi.

Koytak, nüfus üzerine yapılan ve yapılması muhtemel çalışmalar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok önemli bir konut meselesi var, büyükşehirlerde özellikle. Özellikle yeni kuşaklar için. Yani ailesinden konut tevarüs etmeyen insanlar onlar için çok ciddi bir barınma meselesi var son yıllarda. Dolayısıyla konuta erişim yani bu kredi kolaylığı olabilir, vergi muafiyeti olabilir, öncelik olarak yaşanabilir, faizsiz kredi şeklinde olabilir. Çocuk sahibi olan genç insanların konut gibi çok temel anayasal bir ihtiyacını hızlı ve kolay karşılaması gibi bir düzenleme yapılabilir. Konutun yanına aracı da ekleyebilirsiniz."

"Klasik teşvikler yetersiz"

Nüfusun yaşlanması durumunda ekonomik ve sosyal birçok alanda sorunların ortaya çıkabileceğine değinen Koytak, emeklilik sistemlerinin zorlanacağını, iş gücü niteliğinin düşeceğini ve üretken nüfusun azalmasının risk oluşturacağını belirtti.

Koytak, "Az ama nitelikli nüfus da refah sağlayabilir ancak bunun için gençlere alan açmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Göçün nüfusu dengeleyici etkisine de dikkat çeken Koytak, "Göç, tarihte hep bir yenilenme aracı oldu. Türkiye bu süreci yönetecek kapasiteye sahip olmalı." dedi.

Koytak, doğurganlık politikasında klasik teşviklerin yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Çocuk sahibi olmayı sosyal hareketliliğin bir parçası haline getirmek gerekir." önerisinde bulundu.

Fransa, İsveç ve Macaristan gibi ülkelerde uygulanan konut, istihdam ve vergi kolaylıklarının Türkiye'de de gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Koytak, "Devlet, 25 yaşında iki çocuklu bir birey istiyorsa, bu bireyin konutu, istihdamı ve ulaşım aracı da olmalı." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Doğurganlık Hızı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor 9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı 20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

15:28
Ankara’da bir binada yangın Mahsur kalanlar var
Ankara'da bir binada yangın! Mahsur kalanlar var
14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
21:40
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
21:27
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
21:23
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
21:01
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
20:54
Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye’ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye'ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
20:42
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Adalet Bakanlığı’na 20 bin yeni personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alınacak
20:34
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 16:14:06. #7.13#
SON DAKİKA: Doğurganlık Hızı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.