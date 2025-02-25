Doktorlar Konserle İyilik İçin Sahne Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doktorlar Konserle İyilik İçin Sahne Aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde doktorlar konser verip, gelirini yetim çocuklar ve öğrencilere bağışladı.

25.02.2025 17:18
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Doktorlar bu kez hastanede değil, sahnede hayatlara dokundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli doktorlar, serbest veteriner hekim, sağlık çalışanı ve sanatçılardan oluşan 6 kişilik arkadaş topluluğu Kozan'da konser verdi. Gecenin sonunda hekimler sahne performansı ile büyük alkış alırken gecenin tüm gelirini 88 yetim çocuk ve 9 üniversite öğrencisine burs olarak bağışladı.

Hekimler ve sanatseverler iyilik için hastanede değil sahnede bir araya geldi. Çukurova Kent Orkestrası ile birlikte Türk müziğindeki unutulmaz eserleri seslendiren hekim ve yerel sanatçılar unutulmaz şarkılar ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kozan Devlet Hastanesi acil sorumlusu Doktor Çetin Yaylalı ilk kez sahneye çıktığını ifade ederek, "İyilik paydasında buluşmak bizleri de gururlandırdı" dedi.

Veteriner Hekim İbrahim Erol ise altı sanatsever arkadaş olarak bir araya geldiklerini söyleyerek, "İlçemiz sanatla ön plana çıksın istedik. Yardım konusu konser sonuna kadar dile getirmedik. Sanatın önüne geçsin istemedik. Konser sonunda bunu da tüm izleyicilerle paylaşmak istedik" diye konuştu.

Doktor Enver Tuncer de, "Aslında sağlıkta hayat kurtarmak için mesai yaparken bu kez sanatla çocukların gönlüne dokunmak istedik" diye konuştu.

Dahiliye Doktoru Kemal Kürkçü ise 6 arkadaş bir araya gelerek Kozan'da sanatı ön plana alana bir konser düzenlemek istediklerini ifade ederek, "Çok keyifli bir konserdi. Konserin gelirini böylesine anlamlı bir iyilik için bağışlamak da ayrı bir gurur" diye konuştu.

Konserin geliri 88 yetim çocuk ve 9 öğrenciye bağışlandı.

Kaynak: İHA

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