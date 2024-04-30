Drakula'nın hapishanesi Tokat Kalesi'nde 15 yıldır restorasyon sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Drakula'nın hapishanesi Tokat Kalesi'nde 15 yıldır restorasyon sürüyor

Tokat Kalesi, Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası'nın 15. yüzyılda esir tutulduğu iddialarıyla tarihi bir yapı olarak öne çıkıyor. 2009 yılında başlanan restorasyon çalışmaları nedeniyle kale hala ziyaretçilere kapalı durumda. Tarih araştırmacıları, Drakula'nın esir tutulduğu yerin Tokat Kalesi olduğunu ve bu tarihi yapıya bir heykel yapılmasını talep ediyor.

30.04.2024 23:22
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Drakula'nın hapishanesi Tokat Kalesi'nde 15 yıldır restorasyon sürüyor

Drakula'nın esir edildiği kalede restorasyon çilesi

TOKAT - Tokat Kalesi, film ve romanlara konu olan Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası'nın 15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu iddialarıyla tarihi ve eşsiz bir yapı olarak öne çıkıyor. 2009 yılında başlanan restorasyon çalışmaları nedeniyle kale kapılarına zincir vurulduğunu söyleyen tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Drakula'nın esir tutulduğu kale Tokat'tadır. Fatih'in elinde Drakula'nın kellesinin bulunduğu heykel ile restorasyonun

tamamlanarak bu kalenin yeniden açılmasını bekliyoruz" dedi.

Drakula olarak bilinen ve film ile romanlara konu olan Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad Dracul'un 15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu iddialarıyla tarihi ve eşsiz bir yapı olarak öne çıkan Tokat Kalesi'nde, 2009 yılında başlanan restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını kapattı. Aradan geçen 15 yıla rağmen restorasyon çalışmalarında bir ilerleme olmayınca tarihi kale açılacağı günü bekliyor.

"Drakula'nın esir tutulduğu yer Tokat Kalesi'dir"

Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in Tokat Kalesi'nde esir tutulduğunu ve Drakula efsanesinin kaynağının buradan geldiğini vurgulayan tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Eflak vilayetinin beyinin oğlu Vilad Tepeş'in bulunduğu Tokat Kalesi'ndeyiz. Namı değer Kazıklı Voyvodadır. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han ile aynı sarayda büyümüştür. ve ihanet sonucunda bu zindanlarda tutulmuştur. Bu zindanların altında geçitler mevcuttur. Fatih Sultan Mehmet Han o dönemde Kazıklı Voyvoda Vilad Tepeş'i buraya getirdiğinde şehri doğrudan götürmüyor. Buradaki mağara ve geçitleri kullanarak şehrin içinde gezdiği de söyleniyor. Yurt içi ve yurt dışında insanlar Tepeş ile alakalı Romanya'da doğdu büyüdü ve oraları mekanı olarak göstermeye çalışıyorlar. Vilad Drakula'nın esir tutulduğu kale Tokat'tadır. Bu adam vampir film, hikaye ve romanlarına esin kaynağı olmuştur. Bu esin kaynağının sebebi de o dönemde yaşayan Türk atalarını kazığa germiştir ve kanlarını içmiştir. Bu durum neticesinde de Fatih Sultan Mehmet Han onun kellesini alarak İstanbul'da gezdirmiştir. Bizim dileğimiz de buraya bir heykel yapılmasıdır. Fakat bu heykelin de Fatih'in heykeli olması yönündedir. Fatih'in elinde Tepeş'in kellesinin bulunduğu bir heykel olabilir. Böyle bir heykel ile Tokat kalesi turizme açılabilir. Tokat Kalesinde 8 yıldır süren restorasyon çalışmasından ötürü kaleye bir türlü gelemiyoruz. Geldiğimiz neticede kapıları da görüyorsunuz zincirli buluyoruz. Restorasyonun bir an önce başlayarak başlayıp bitmesi için mücadele ediyoruz. Biz Türk halkı olarak Tokat Kalesinde bir heykel yapılmasını talep ediyoruz. Buradan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı ve bu alanda görevli olan mercilere sesleniyorum. Bizim tarihimiz Fatih'tir, Osmanlı'dır. Biz bu tarihimizin yaşatılmasını istiyoruz. Kont Drakula Tokat Kalesi'nde esir tutulmuştur. Biz de Fatih'in heykelinin yapılmasını istiyoruz. Heykel de istediğimiz özellikler de şunlardır. Heykelde Fatih Sultan Mehmet Han'ın elinde Drakula'nın başının bulunduğu şekliyle bir heykel talep ediyoruz. Biz tarihimize sahip çıkıyoruz ve biz tarihimizle güçlü bir milletiz ve güçlü olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gazioğlu, Tokat Kalesi'nin dünya çapında bir özelliği olduğunu belirterek, Drakula'nın burada esir tutulduğunun ve atalarına verdiği zararın bedelinin ödenmesi gerektiğini vurguluyor. Restorasyonun bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşlar, bu tarihi yapıya dünya genelinde daha fazla dikkat çekilmesi için heykel talebinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Drakula'nın hapishanesi Tokat Kalesi'nde 15 yıldır restorasyon sürüyor - Son Dakika

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