Dünya Ağrılılar Günü\'nde Karannfil Dağıtımı

Manisa Ağrılılar Derneği, Ağrı'nın plaka kodu olan 04'ten yola çıkarak kutlanan 'Dünya Ağrılılar Günü'nde, vatandaşlara 404 adet karanfil dağıttı.

Manisa'da faaliyetlerini sürdüren Ağrılılar Derneği, 04.04 takvimiyle simgeleşen Dünya Ağrılılar Günü'nde hemşehrilerini ve Manisalıları bir araya getirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Dernek Başkanı Savcı Özyolcu yaptığı basın açıklamasıyla birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Ağrı'nın kültürel mirasını Manisa'da yaşattıklarını belirten Başkan Özyolcu, hemşehrilik bilincinin önemine değindi. Özyolcu açıklamasında, "Ağrı'nın köklerinden kopup Manisa'nın bereketli topraklarında filizlenen hayatlarımız; emeğimizle ve alın terimizle her geçen gün daha da güçleniyor. Bizler burada sadece aynı memleketten gelen insanlar değil; aynı hatırayı taşıyan, aynı duaya 'amin' diyen koca bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise günün tarihine atıfta bulunarak gerçekleştirilen karanfil dağıtımı oldu. Dernek yönetimi tarafından vatandaşlara ve çevre esnafına 404 adet karanfil takdim edildi. Manisa'daki varlıklarının şehre değer kattığını ifade eden Özyolcu, "Yaptığımız çalışmalar ve birbirimize sahip çıkma irademiz, hemşehrilik bilincimizi daha da derinleştiriyor. Bu güzel birliktelik, Manisa'ya olan bağlılığımızı artırırken geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor" dedi.

Program, lokma ikramı ve hemşehrilerin karşılıklı sohbetlerinin ardından sona erdi. - MANİSA