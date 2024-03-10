Dünyadaki nadir müzelerden biri açılışa hazır - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyadaki nadir müzelerden biri açılışa hazır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak olan Yeni Samsun Müzesi, Amisos Hazinesi ve 5 bin yıllık ameliyatlı kafataslarının bulunduğu nadir müzelerden biri olarak dikkat çekiyor. Müze, tarihi eserlerin sergileneceği 22 bin 222 metrekarelik bir alana sahip ve binlerce eseri içerisinde barındırıyor. Açılış için geri sayım başladı.

10.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:16
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Dünyadaki nadir müzelerden biri açılışa hazır

Amisos Hazinesi ve 5 bin yıllık ameliyatlı kafataslarının bulunduğu müze, Kütür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açılacak

SAMSUN - İçerisinde Türkiye'de Karun Hazinesi'nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi ile 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafatasının da bulunduğu ve konsepti ile dünyada nadir bulunan müzelerden biri olan Yeni Samsun Müzesi'nin açılışına sayılı günler kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'a kazandırılan Yeni Samsun Müzesi'nin inşaatı bitti. Sergilenecek tarihi eserler yerlerine konuldu. Son hazırlıkların tamamlandığı müzenin 13 Mart Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açılması planlanıyor. Müze içerisinde ise görücüye çıkacak bazı eserler heyecan uyandırıyor. Samsun'da 28 Kasım 1995'te bir inşaat kazısı sırasında bulunan Pontus Krallığı hanedan üyelerine ait en değerli hazine olarak gösterilen ve 64 parçadan oluşan Amisos Hazinesi, Samsun Müzesi'nde yerini aldı. Altın eserlerin geçmişinin MÖ 1. yüzyıla uzandığı ifade ediliyor.

Ameliyat izleri bulunan 5 yıllık kafatası

Karadeniz Bölgesi'nin en eski ve en uzun süreli sistemli kazısı olan İkiztepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağı mezarlarındaki kazılarda ortaya çıkan 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafatasları da müzede yeni yerine konuldu. Anadolu'da belirlenen en büyük boyutlu iyileşmiş kafatası deliği dikkat çekiyor. Yetişkin erkek bireylere ait olan kafataslarındaki ameliyat deliğinde zamanla daralma olduğu ve bireyin operasyon sonrası bir süre daha yaşamına devam ettiği tespit edildi.

Müzede ayrıca Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait sikkeler, 56 metrekarelik taban ölçüsüne Amisos Mozaiği, Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlerden takılar, kemerler, heykeller, mezarlar, savaş gemi maketleri, eski tarihi dönemlerdeki kıyafetler, Milli Mücadele dönemindeki sürecin anlatıldığı eserler gibi birçok eser bulunuyor.

"Çok güzel bir müze konsepti"

Müze ile ilgili bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Çok güzel bir müze konseptindeyiz. Samsun'umuza özgü, çok güzel bir müze yapıldı. Burada Samsun hafızası ve tarihi var. Milattan önce 7000'lere dayanan ilk yerleşimden tutun da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına, Milli Mücadele'yi başlatmasına kadar tüm süreç adeta burada canlandırıldı" dedi.

"Dünyada sayılı bir müze"

Müze ve içindeki eserlerden bahseden Almaz, "Toplamda 20 bin metrekareye yaklaşan bir yerleşke üzerinde konsept oluşturduk. Dünyada format olarak sayılı bir müze yaptık. Özellikle öğrenim çağındaki öğrencilerimizi acilen buraya davet ediyorum. Burada görülecek çok eser var. Turizm acenteleri, yabancı misafirleri de bu lokasyon içerisine dahil ettiler. Turistlerimiz de bu müzeyi etkin bir şekilde gezebilecekler. Bu müzedeki eserlerden faydalanacaklar. Müzemizde tarih öncesi yaşantılardaki evler, oradaki aletler, çanak, çömlekler var. Amisos Hazinesi var. Bunlar olduğu gibi Samsun'da yaptığımız kazılardan elde ettiğimiz kafatasları var. Bilim adamlarının bize verdiği verilere göre milattan önce 3000, 4000 yıllarında ameliyat yapıldığını görüyoruz. Bunu Samsun Müzesi'nde görmek ve yaşamak üzere herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.

Açılış için gün sayıyor

İçerisinde arkeoloji ve etnografya müzesi, çocuk müzesi, 346 kişilik konferans salonu, 120 kişilik kütüphane, eser sergi salonları, laboratuvarlar, restoran, misafir sergi salonu ve çok büyük bir alan bulunan 22 bin 222 metrekarelik Samsun Müzesi, bin 117 arkeolojik eser, 268 etnografik eser ve 5 bin 780 sikkeyle resmi açılış için gün sayıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünyadaki nadir müzelerden biri açılışa hazır - Son Dakika

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