Dünyanın en büyüğü Kyzikos'ta - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyanın en büyüğü Kyzikos'ta

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kyzikos Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda dünyanın en büyük tapınak sütun başlığı ortaya çıkarıldı. 2 bin 500 yıllık antik kentte bulunan Hadrian Tapınağı'na ait olan bu sütun başlığı, 1 metre 90 santim çapıyla eşi benzeri bulunmayan bir yapıdır. Arkeoloji ve tarih meraklıları, Kyzikos Antik Kenti'nin diğer sırlarının da gün yüzüne çıkarılmasını heyecanla beklemektedir.

06.05.2024 22:24
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Dünyanın en büyüğü Kyzikos'ta

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük tapınak sütun başlığına ev sahipliği yapan Kyzikos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Erdek'te bulunan 2 bin 500 yıllık Kyzikos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının uzun süredir devam etmesi bekleniyor. Genellikle yaz döneminde başlanan ancak çok kısa zaman aralığında sürdürülen kazı çalışmaları nedeniyle antik kent bir türlü tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılamıyor.

Kyzikos Antik Kenti'nde yer alan Hadrian Tapınağı antik dönemin en önemli birkaç yapısından biri olarak gösteriliyor. Hadrian Tapınağı, M.S. 2. yy. Roma Dönemi tapınakları içerisinde dünyada ilk üç sırada, Türkiye' deki ise en büyük tapınak olarak biliniyor. Öyle ki Hadrian Tapınağı'na ait olan ve kazılar sonucu ortaya çıkarılan bir tapınak sütun başlığının 1 metre 90 santim çapıyla dünyada bir eşi benzeri bulunmuyor. Bu korinth sütun başlığı gün yüzüne çıkarıldığında, Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yapılan dünyanın en büyük tapınak sütun başlığı oldu.

Hem dünyadan hem de ülkemizden çok sayıda arkeoloji ve tarih meraklısı Kyzikos Antik Kenti'nin barındırdığı tüm sırların bir an önce gün yüzüne çıkarılmasını heyecanla bekliyor.

Kaynak: İHA

Arkeoloji, Balıkesir, Hadrian, Erdek, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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