Düzce'de folklorik giysili bez bebekler üreten 54 yaşındaki emekli usta öğretici Emine Türesin, lise yıllarında artan kumaşlarla oyuncaklarını giydirerek başladığı tutkusunu Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanıyla taçlandırdı.

Geleneksel el sanatlarına ilgisi yaklaşık 40 yıl önce Düzce Kız Meslek Lisesi Giyim Bölümü'nde okuduğu yıllarda başlayan 2 çocuk annesi Türesin, derslerde artan kumaş parçalarından küçük kıyafetler dikerek okulda yapılan oyuncakları giydirdi.

Liseden mezuniyetinin ardından aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Cumayeri ilçesinin dağ köylerinde giyim ve dekoratif ev tekstili alanlarında usta öğretici olarak göreve başlayan Türesin, burada tanıştığı farklı kültürlerden etkilendi.

Türesin, uzun yıllar içinde ukde kalan geleneksel kültürleri yaşatma düşüncesini yaklaşık 9 yıl önce, kentte bir arada yaşayan çeşitli kültürlerin geleneksel kıyafetlerinden ilham alarak folklorik giysili bebek üretimine yönelerek hayata geçirdi.

İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurslarda çok sayıda öğrenci yetiştiren ve evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Türesin, 2024'te emekli olduktan sonra da çalışmalarına devam ederek yaklaşık 500 folklorik giysili bebek üretti.

Bez bebeklerinin bir bölümü Ankara ve Düzce'deki oyuncak müzelerinde sergilenen Türesin, ürünlerin çoğunu atık tekstil malzemeleri ve eski çeyizlerden çıkan sağlam kumaş parçalarıyla yapıyor.

Bu yıl folklorik giysili bez bebek alanında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı alan Türesin, AA muhabirine, liseden sonra köylerde usta öğreticilik yaparken farklı kültürleri tanıyınca folklorik giysili bebeklere karşı ilgisinin başladığını söyledi.

Düzce'nin kültür mozaiğini bebeklerle yaşatmaya çalıştığını belirten Türesin, "Çok sevdiğim kültürleri bebeklerin üzerinde uygulamaya başladım. Araştırarak tabii ki. Giysilerin süsleme teknikleri, başlık çalışması, gömlek, cepken, şalvar, kullanılan kumaşlar ve malzemeler. Bunları araştırarak bebeklerin üzerinde uygulamaya başladım." dedi.

Atık kumaşlar ve eski sandıklardan çıkan tekstil ürünlerini de kullanıyor

Türesin, uzun yıllar İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bu alanda açılan kurslarda çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlatarak, folklorik giysili bez bebek sanatını tanıtmak amacıyla çıktığı yola emekli olduktan sonra da devam ettiğini kaydetti.

Sıfır atık ve geri dönüşüm projelerine de destek verdiğine değinen Türesin, şöyle devam etti:

"Kullandığım malzemeler genelde geri dönüşüm malzemeleri oluyor. Eski minderler, eski kıyafetler, bunların yıpranmamış kısımlarını alıp bebeklerimin üzerinde kullanacağım yöreye uygun bir şekilde çalışıyorum. Sıfır atık derken bebeklerin kendi iç dolgusunu da artık kumaşlardan ve yünlerden yapıyorum. Aynı zamanda babaannelerimizden, anneannelerimizden kalan kırlent, minder, giysi, başörtü, yemeni ve kuşakları da kullanıyoruz. Zenginlik kazandırıyor çalışmalara. İç Anadolu, Güneydoğu, Ege, Marmara Bölgesi, aslında Türkiye'nin dört bir yanına ait bebekler çalışıyorum. Düzce zaten bunların hepsini içine alan kültür mozaiği. Laz, Çerkes, Abaza, Boşnak, Kürt, Manav gibi birçok yörenin bebeğini çalışıyorum."

Türesin, hem usta öğretici olduğu dönemde hem de emekli olduktan sonra atölyeye çevirdiği evinin odasında bugüne kadar 500'e yakın folklorik giysili bez bebek yaptığını ifade etti.

Bez bebeklerin bir kısmını sattığını, bir bölümünü de hediye ettiğini aktaran Türesin, ürünlerini birçok ile gönderdiğini, kentte hediye amacıyla çokça tercih edildiğini, Ankara ve Düzce'deki oyuncak müzelerinde sergilendiğini kaydetti.

Bu sanatı, çevresindeki usta öğretici arkadaşlarına da öğreterek daha geniş kitlelere ulaşmak istediğini dile getiren Türesin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlik yıllarımda başlayan tutkumu daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyorum. Bu yıl almış olduğum 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanı aslında kariyerim boyunca emeğimin karşılığı olduğu. Güçlü bir misyonu yüklendiğimi düşünüyorum. Gençliğimden kalan hobim artık benim için misyon oldu. Bunu gelecek nesillere aktararak Allah'ın izniyle daha da ileriye taşıyacağım."