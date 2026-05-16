Düzce\'de \'Birlikte İyi Olmak\' Projesi Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında hayata geçirilen "Birlikte İyi Olmak" projesinin 4'üncü etabı tamamlandı. Düzce Üniversitesi Psikoloji Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında gençlerin psikolojik iyi oluşlarını desteklemeye yönelik çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenlendi. Katılımcılar, sosyal dayanışma, iletişim ve kişisel gelişim odaklı etkinliklerle bir araya geldi. Etkinlik sürecinde öğrencilerin hem bireysel hem de sosyal anlamda güçlenmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütülürken, gençlerin ruh sağlığı konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

Düzce Üniversitesi Psikoloji Topluluğu yetkilileri, proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerin gençlerin sosyal bağlarını güçlendirdiğini ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmaya katkı sunduğunu belirtti. - DÜZCE