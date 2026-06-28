Tamer Karadağlı Düzce'ye hayran kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tamer Karadağlı Düzce'ye hayran kaldı

Tamer Karadağlı Düzce\'ye hayran kaldı
28.06.2026 09:32  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve ekibini ağırladı. Heyet, Mutfak Sanatları Merkezi'nde Düzce lezzetlerini tattı, Konuralp Antik Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu ve kültür merkezini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve bürokratlarını Düzce'de ağırladı. Tam kadro Düzce'ye gelen heyet ilk olarak Düzce lezzetlerini tatmak üzere Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırlandı.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin çok yönlü potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtım kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok ismi Düzce'de misafir eden Faruk Özlü'nün son konukları ünlü sanatçı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve ekibi oldu. Devlet Tiyatroları genel müdür yardımcıları ve ilgili müdürlerinin katılımı ile Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde başlayan buluşma Düzce lezzetlerinden oluşan ikramlarla taçlandı.

Daha sonra Konuralp Antik Tiyatrosu'na geçen heyet burada arkeologlar eşliğinde kazılar ve yakın zamanda başlayacak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Yardımcıları ile Antik Tiyatro'nun ambiyansına uygun bir oyun sergilenmesi için çalışma yapılması hakkında istişarede bulunan Karadağlı, "Düzce beni gerçekten çok şaşırttı. Konuralp Antik Kenti'ndeyiz ve büyük bir emekle ortaya çıkarılmış bir eser görüyoruz. Burası gerçek bir hazine. Burada restorasyonu beklemeden bir oyun sergilemek istiyoruz, bunun için gerekli hazırlığı yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'nin doğal güzellikleri, tarihi alanları ve kültür merkezi ile ilgili bilgiler verdi ve "Buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Burayı dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden heyet, Devlet Tiyatroları Düzce Sahnesi'nin aktif hale getirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken merkezin sahne, kulis ve teknik donanımlarını da inceledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Düzce Belediyesi, Tamer Karadağlı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Faruk Özlü, Konuralp, Belediye, Turizm, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tamer Karadağlı Düzce'ye hayran kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Venezuela’da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
02:09
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 10:25:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı Düzce'ye hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.