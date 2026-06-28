Tamer Karadağlı Düzce\'ye hayran kaldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve bürokratlarını Düzce'de ağırladı. Tam kadro Düzce'ye gelen heyet ilk olarak Düzce lezzetlerini tatmak üzere Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırlandı.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin çok yönlü potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtım kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok ismi Düzce'de misafir eden Faruk Özlü'nün son konukları ünlü sanatçı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve ekibi oldu. Devlet Tiyatroları genel müdür yardımcıları ve ilgili müdürlerinin katılımı ile Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde başlayan buluşma Düzce lezzetlerinden oluşan ikramlarla taçlandı.

Daha sonra Konuralp Antik Tiyatrosu'na geçen heyet burada arkeologlar eşliğinde kazılar ve yakın zamanda başlayacak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Yardımcıları ile Antik Tiyatro'nun ambiyansına uygun bir oyun sergilenmesi için çalışma yapılması hakkında istişarede bulunan Karadağlı, "Düzce beni gerçekten çok şaşırttı. Konuralp Antik Kenti'ndeyiz ve büyük bir emekle ortaya çıkarılmış bir eser görüyoruz. Burası gerçek bir hazine. Burada restorasyonu beklemeden bir oyun sergilemek istiyoruz, bunun için gerekli hazırlığı yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'nin doğal güzellikleri, tarihi alanları ve kültür merkezi ile ilgili bilgiler verdi ve "Buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Burayı dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden heyet, Devlet Tiyatroları Düzce Sahnesi'nin aktif hale getirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken merkezin sahne, kulis ve teknik donanımlarını da inceledi. - DÜZCE