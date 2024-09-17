Düzce'de Eski Kamp Merkezi Otel Oluyor

Kültür Sanat

Yıllarca milli takımlar kamp merkeziydi, bakın ne oldu

Düzce Belediyesi'nin devir aldığı Vilayetler Evi, denize sıfır otel oldu

DÜZCE - Düzce Belediyesi, şehrin turizmine katkı sağlamak amacıyla Akçakoca Kalkın köyünde, daha önce milli takımlar kamp merkezi olarak kullanılan yapıyı otele dönüştürdü. Sahili, havuzu ve lüks konseptiyle dikkat çeken otelin, Düzce turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Akçakoca Kalkın köyünde bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi, geçtiğimiz yıllarda Vilayetler Birliği ile dönüşüme başladı. Daha sonra Düzce Belediyesi, bu yapıyı devralarak turizme katkı sunmak amacıyla otele çevirdi. Bahçesine havuz yapılarak sahiline özel kum getirildi ve odalarda lüks bir konsept ile yenilemeler yapıldı. Düzce Belediyesi bünyesinde Bel-Tur Otel adıyla hizmet vermeye başlayan otel, 52 oda ve 4 süit oda ile dikkat çekiyor.

"Mavi ile yeşilin birleştiği bir yerdeyiz"

Toplantı, konferans ve düğün salonu konseptiyle de hizmet veren Bel-Tur Otel'in, Düzce turizmine katkı sağladığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Burası daha önce Vilayetler Evi'nin oteliydi. Biz anlaşma yapıp devir aldık. Kamu misafirhanesi havası vardı. Şimdi otele çevirdik. Akçakoca'nın en güzel otellerinden birisi oldu. Düzce, Sapanca ve Bolu arasında adeta bir cennet. Biz bu bölgede turizmi geliştirmek istiyoruz. Sadece Akçakoca değil, Düzce'nin birçok bölgesi; yaylası, şelalesi, gölü, mağarası ve tarihi olan bir bölge. İnşallah önümüzdeki dönemde turizmin geliştirilmesi faaliyetleri çerçevesinde Düzce'ye her hafta en az 10 bin kişinin gelebileceği mekanlar oluşturuyoruz. Burası da bunlardan birisi. Burası butik bir otel. Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızın buraya gelmesini, burada kalmasını arzu ediyor ve davet ediyoruz. Gelsinler konaklasınlar, güneşi, denizi, sahili güzel ve sakin bir ortam. Bir tarafı yemyeşil orman, diğer tarafı masmavi deniz. Mavi ile yeşilin birleştiği bir yerdeyiz" dedi.

"Yatak kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz"

Düzce'nin turizmde büyük hedefleri olduğunu ve yatak kapasitesini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatak kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Düzce'ye uluslararası bir markanın otelinin temelini atacağız. Düzce, aslında iş merkezi statüsünü taşıyan bir şehir. Düzce'de çok fazla iş merkezi, fabrika, iş yeri var. Dünyanın en prestijli otomobil fabrikalarına parça üreten fabrikalarımız var. İnsanlar hafta içi Düzce'ye geliyorlar. Biz bunu hafta sonuna yayacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yol açıyoruz. Biliniyor ki yol medeniyettir. Farklı bölgelerden Düzce'nin ve çevresinin güzel mekanlarına ulaşımı kolaylaştıracak yollar açıyoruz. Bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgesel kalkınma planı peşindeyiz. Sadece Düzce değil, Düzce'nin çevresinin de gelişmesini arzu ediyoruz. Burası Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi. Sakarya'dan başlayıp Sinop'a kadar olan bölgeyi düşünün; çok güzel ve huzurlu bir bölge. İnsanların zamanlarını geçirebilecekleri güzel mekanlar inşa ediyoruz"

"Ata binmek isteyenler Düzce'ye gelecek"

Önümüzdeki dönemde ata binmek için insanların Düzce'ye geleceğini belirten Özlü, "Türkiye Binicilik Federasyonu ile beraber bir çalışma yürütüyoruz. Atçılık sporunun Düzce'nin dağlarında, yaylalarında, şelalelerinde gelişmesini sağlayacak bir program üzerinde çalışıyoruz. Türkiye Binicilik Federasyonu ve Düzce Belediyesi olarak bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(EB-HFV-RFK