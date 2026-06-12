Düzce\'de \'Hafıza\' Temalı Sanat Festivali

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ve fakültenin 10 yıllık sanat eğitimi birikimini çağdaş sanat perspektifiyle ele alan 'Hafıza' temalı mezuniyet festivali, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Üskübü (Prusias) Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, akademisyenle, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat performansları ve sergiler büyük ilgi gördü

Resim, Heykel, Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Sahne Sanatları, Müzik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan festivalde, hafıza kavramı unutma ve hatırlama arasındaki ilişki üzerinden farklı sanat disiplinlerinin anlatım diliyle yorumlandı. Etkinlik kapsamında sergilenen eserler ve performanslar; bireysel ve toplumsal belleğin izlerini görünür kılarken, doğanın bozulan dengesi, kaybolan izler, kişisel hikayeler ve kültürel miras gibi konulara da dikkat çekti.

Sanatın farklı disiplinleri hafıza temasında buluştu

Festival kapsamında Doç. Dr. Ayşe Kaptan tarafından gerçekleştirilen konser, Süleyman İnceefe yönetimindeki 'Kuşlar' performansı, kukla sanatçısı Adem Yaşar'ın sahne aldığı müzikli kukla gösterisi, Resim, Heykel, Mimarlık ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinin mezuniyet sergileri ile konser ve Süleyman İnceefe yönetimindeki "Kafkas Tebeşir Dairesi" tiyatro gösterimi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

On yıllık sanat birikiminin yansıması

Fakültenin 10 yıllık sanat eğitimi deneyiminin bir yansıması olarak kurgulanan "Hafıza", öğrencilerin kendi dünyalarından ürettikleri hayal ve hikayeler aracılığıyla geçmiş ile bugün arasında güçlü bağlar kurdu. Çağdaş sanatın eleştirel ve dönüştürücü yaklaşımını merkeze alan çalışmalar; resim, heykel, mimarlık, müzik, tiyatro, sinema ve grafik tasarım gibi farklı disiplinlerin ortak bir tema etrafında buluşmasına imkan sağladı.

Sergi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Özden, etkinliğin farklı disiplinleri ortak bir düşünce etrafında buluşturarak yeni ifade alanları oluşturduğunu belirterek, sanatın farklı anlatım biçimlerinin bir aradalığının güçlü bir bütünlük oluşturduğunu ifade etti. Açık sergileme anlayışıyla tasarlanan festival, yalnızca galeri ve sergi mekanlarıyla sınırlı kalmayıp yerleşke ve kamusal alanlarla da etkileşim kurdu. - DÜZCE