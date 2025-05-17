Düzce\'de Kültürlerin Işığında Dans Etkinliği

Düzce'de düzenlenen etkinlikte, kentte öğrenim gören Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, yörelerinin dans kültürlerini sergiledi.

DÜ Kültür Sanat ve Dans Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli, Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Projesi kapsamında düzenlenen "Kültürlerin Işığında Dans" etkinliği, Gençlik Spor Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, genç ofislerin üniversite öğrenci kulüpleriyle etkileşimlerini arttırmayı ve gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan proje doğrultusunda düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, farklı kültürden 20 halk oyunu sergiledi.

Üniversitede Erasmus programı kapsamında eğitim gören Azerbaycan, Türkistan ve Kırgızistan'dan öğrencilerin de dans gösterisi yaptığı etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gündem, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.