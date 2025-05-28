Düzce'de Tiyatrolar Platformu Kuruldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Düzce'de Tiyatrolar Platformu Kuruldu

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28.05.2025 10:22  Güncelleme: 10:29
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Düzce\'de Tiyatrolar Platformu Kuruldu
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Düzce'de 3 ayrı tiyatro kulübü, Düzce Tiyatrolar Platformu'nu kurarak daha güçlü bir sanatsal yapı için güçlerini birleştirdi. Platform, tiyatronun gelişimine yönelik sürdürülebilir projeler üretmeyi hedefliyor.

Tiyatrocular Düzce'de güçlerini birleştirdi

Düzce'de tiyatrolar platformu kuruldu

DÜZCE - Düzce'de 3 ayrı tiyatro kulübü birleşerek Düzce Tiyatrolar platformunu kurdu.

Sanatseverlerin ilgi ile takip ettiği alanlardan birisi olan tiyatro, Düzce'de gelişmeye devam ediyor. Yerel olarak kent genelinde 3 farklı tiyatro kulübü Düzce'de sanatseverler için çalışmalar yürütürken, daha kapsamlı çalışmalar yapabilmek için bir araya gelmeye karar verdi. Düzceli ünlü sanatçı Nurullah Çelebi'nin de destek verdiği Düzce Tiyatrolar Platformu resmen kuruldu. Platformunun kurulduğunu açıklayan platform sözcüsü Haluk Velioğlu, "İnsanlık tarihinin en eski sanat dallarından biri olan tiyatro; anlatımı, hayal gücü ve duygusal derinliğiyle toplumu anlamamıza, değerlerimizi yaşatmamıza ve kültürel mirasımızı geleceğe aktarmamıza imkan sağlar. Tiyatronun dönüştürücü, birleştirici ve geliştirici gücüne gönülden inanıyor; bu inançla bir araya geliyoruz. Bugün burada, Düzce'de faaliyet gösteren bağımsız özel tiyatrolar olarak güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Kültürel üretimi ortaklaştırmak, dayanışmayı büyütmek ve daha güçlü bir sanatsal yapıyı mümkün kılmak amacıyla Düzce Tiyatrolar Platformu'nu kurduğumuzu duyuruyoruz" dedi.

"Ortak sorunlara ortak çözüm"

Velioğlu, Düzce'nin sürdürülebilir kültür sanat hayatına katkı sağmamak olduğunu işaret ederek "Düzce Tiyatrolar Platformu; Düzce Bölge Tiyatrosu, Kabareperest ve Kefeli Sanat isimli üç tiyatro topluluğunun öncülüğünde kurulmuştur. Platformumuzun amacı; hem sahneli hem sahnesiz tiyatroların yaşadığı ortak sorunlara birlikte çözüm aramak, yerel izleyiciyle bağı güçlendirmek ve Düzce'nin kültür-sanat hayatına sürdürülebilir katkılar sunmaktır. Bu oluşumun temelleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün ruhunu paylaşmak üzere bir araya geldiğimiz anlamlı bir buluşmada atıldı. Birlikte üretme arzusu ve ortak hayallerimiz; kısa sürede somut bir platform fikrine dönüştü. Bugün bu platformu duyurmak, yalnızca bir başlangıcın değil, bir kültürel sorumluluğun da ifadesidir. Bu oluşum yalnızca sorunları dile getirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda; yerel yönetimlerimizle, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içinde yeni projeler üretmeyi, tiyatro sanatını destekleyici kalıcı modeller geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Tiyatronun gelişimi, yalnızca sahnelerin çoğalmasıyla değil; sanata alan açan bir anlayışın, ortak aklın ve iş birliğinin çoğalmasıyla mümkündür. Yeni tiyatro topluluklarının kurulması, çocuk ve genç izleyicilere ulaşılması ve tiyatronun eğitimle bütünleşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Bu yolculukta; başta belediyelerimiz olmak üzere, kültür-sanat alanına duyarlı tüm kişi, kurum ve kuruluşları yanımızda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Düzce Tiyatrolar Platformu olarak, sanatla yaşayan, gelişen ve dönüşen bir şehir hayaliyle çalışmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Düzce'de Tiyatrolar Platformu Kuruldu - Son Dakika

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