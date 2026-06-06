Öğretmen Akademileri Düzce\'de başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Düzce Öğretmen Akademileri'nin açılış programı, Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmenlerin sürekli gelişimini destekleyen akademilerin kültür, sanat ve eğitim alanlarında önemli katkılar sunacağını söyledi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Düzce Öğretmen Akademileri'nin açılış programı, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, il protokolü, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Programda, Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından konser verildi. Öğrencilerin saz eşliğinde seslendirdiği türküler katılımcılardan beğeni toplarken, Düzce Maarif Halk Dansları Koordinatörlüğü tarafından sahnelenen zeybek gösterisi programa renk kattı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Öğretmen Akademileri'nin öğretmenlerin mesleki, akademik ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise eğitimin niteliğinin güçlü öğretmenlerle mümkün olduğunu belirterek, öğretmenlerin sürekli gelişimini destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde öğretmenin bulunduğunu vurguladı. Öğretmen akademilerinin yalnızca mesleki gelişim odaklı olmadığını belirten Yelkenci, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet perspektifi sunan bütüncül bir öğrenme ortamı oluşturduğunu söyledi.

Program, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'ye günün anısına hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE