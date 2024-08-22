Ebru Yaşar Erzurum'da hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ebru Yaşar Erzurum'da hayranlarını coşturdu

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Sevilen sanatçı Ebru Yaşar'ın Erzurum'da hayranlarıyla buluştu. Ebru Yaşar, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi. Konserde Ebru Yaşar, sevilen şarkılarının yanı sıra Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı da anarak, Erzurum'a gel şarkısını söyledi.

22.08.2024 13:08
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Ebru Yaşar Erzurum'da hayranlarını coşturdu

ERZURUM - Sevilen sanatçı Ebru Yaşar'ın Erzurum'da hayranlarıyla buluştu. Ebru Yaşar, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Ebru Yaşar, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Ebru Yaşar, Kafamın İçi, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Kehribar, Kalmam, Havadan Sudan gibi sevilen şarkılarıyla beraber Delalım, Lorke Lorke, Caney Caney gibi sevilen türküleri de seslendirdi. Yaşar, 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı da sahneden anarak, Erzurum'a gel şarkısını söyledi. Seyircilerle sık sık sohbet eden ünlü sanatçı, kendisi için hazırlanan dövizleri okudu. Ebru Yaşar yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel organizasyonlar yapıyorlar ki Bu organizasyonların sizlere layık olması bizim için her zaman çok önemli" dedi.

Ebru Yaşar Erzurum\'da hayranlarını coşturdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ebru Yaşar Erzurum'da hayranlarını coşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebru Yaşar Erzurum'da hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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