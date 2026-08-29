Ebru Yaşar Ordu'da Müziğiyle Coşturdu - Son Dakika
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Ebru Yaşar Ordu'da Müziğiyle Coşturdu

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Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar, yoğun katılımla müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Ebru Yaşar, müzikseverlerle buluştu.

Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen festivalin 8. gününde sahne alan Yaşar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ebru Yaşar Ordu'da Müziğiyle Coşturdu - Son Dakika
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