Edirne'de Alevilik ve Bektaşilik Dinletisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Alevilik ve Bektaşilik Dinletisi

Edirne\'de Alevilik ve Bektaşilik Dinletisi

Edirne'de Alevilik ve Bektaşilik sempozyumu kapsamında 'Hz. Ali selamlaması' dinletisi yapıldı.

28.11.2024 23:16
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Edirne'de, Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali selamlaması" dinletisi gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum kapsamında gerçekleştirilen dinletide Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ses ve saz sanatçıları deyişler, ilahiler, nefesler ve mersiyeler seslendirdi.

Nalan Höke Turan'ın anlatıcılığına solistler Nahide Saygün Akkal, Ertan Çıngı, Sercan Direk eşlik etti.

Konserin bir bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da sahne alarak hüseyni makamında "Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi" nefesi ile "Ali almış sancağını eline" ilahisini seslendirdi.

Dinleti sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Belviranlı'ya teşekkür ederek kahve fincan takımı ile Edirne yöresel ürünlerini içeren armağan seti hediye etti, solistlere de çiçek verdi.

Dinletiye, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, kanaat ve inanç önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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