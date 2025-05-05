Edirne'de 'Api Turizm' Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de 'Api Turizm' Etkinliği

Edirne\'de \'Api Turizm\' Etkinliği

Lalapaşa ilçesinde arıcılığı ve doğa turizmini birleştiren etkinlik gerçekleştirildi.

05.05.2025 10:45
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, arıcılığı ve doğa turizmini buluşturan "Api Turizm" etkinliği gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde, Lalapaşa Belediyesi, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği ve köy muhtarlıklarının katkılarıyla Çallıdere köyündeki Lalaşahinpaşa Bal Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, arıcılık faaliyetleri ve bölgenin doğal yapısı tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda, katılımcılara bal üretimi ve arıcılıkla ilgili bilgiler verildi.

Meşe ağaçlarıyla çevrili bal ormanında lavanta başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitki türleri gözlemlendi.

Konserler ve dans gösterileriyle renklendirilen etkinlikte ziyaretçiler, doğa içinde alternatif turizm deneyimi yaşadı.

Kooperatif Başkanı Gönül Danışman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lalapaşa'nın arıcılık için elverişli bir doğaya sahip olduğunu belirtti.

Yöredeki ormanlık alanların, tarımsal ilaçlama yapılmayan doğal bir ortam sunduğunu anlatan Danışman, "Kooperatifimiz sadece bal üretimi ve arıcılıkla ilgileniyor. Bu yıl ilk kez 'Api Turizm' etkinliğini gerçekleştirdik. Bölgenin florası çok zengin, doğal yollarla kaliteli bal üretilebiliyor. Etkinlik de büyük ilgi gördü." dedi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak, turizm sektörü temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Api turizm nedir?

Arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "api turizm", son yıllarda hem turizm sektörünün hem de bilim dünyasının ilgi odağı haline geldi.

Arı ve arıcılık ürünlerinin gözlemlenmesi, deneyimlenmesi, tadılması gibi etkinlikleri kapsayan api turizm, alternatif turizm türleri arasında öne çıkıyor.

Bal ormanlarında gerçekleştirilen eğitimler, kovan gezileri, bal ve arı sütü tadımları ile sağlık, gastronomi ve kültür alanlarını da içine alan çok yönlü bir turizm deneyimi sunuyor.

Dünya ülkeleri arıcılık uygulamaları açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin kovan varlığı, bal üretimi ve arıcılık ürünleriyle üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Bu avantajlı konum, Türkiye'yi api turizm alanında güçlü bir potansiyel haline getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 'Api Turizm' Etkinliği - Son Dakika

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