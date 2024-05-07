Edirne'de 8-12 Mayıs arasında 'Avrupa Film Günleri' düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de 8-12 Mayıs arasında 'Avrupa Film Günleri' düzenlenecek

Edirne\'de 8-12 Mayıs arasında \'Avrupa Film Günleri\' düzenlenecek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri, 8-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Edirne Margi AVM Cinegold Sinemaları'nda gösterilecek olan etkinlikte, çeşitli Avrupa filmleri ücretsiz olarak izlenebilecek. İzleyiciler, her seansın bir gün öncesinde sinema bilet gişelerinden ücretsiz biletlerini temin edebilecekler.

07.05.2024 17:45
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Edirne'de 8-12 Mayıs arasında "Avrupa Film Günleri" düzenlenecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO ev sahipliğinde Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri kapsamında çeşitli filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Avrupa Filmleri Haftası boyunca 8-12 Mayıs tarihleri arasında gösterimde olacak filmler Edirne Margi AVM Cinegold Sinemaları'nda gösterimde olacak.

Ödüllü filmlerin izleyiciyle buluşacağı Avrupa Film Günleri'nde izleyiciler ücretsiz biletleri her seansın bir gün öncesinde sinema bilet gişelerinden temin edebilecekler.

Organizasyon kapsamında sinamaseverler, Bulgaristan'dan Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu, Danimarka'dan Viborg Güzeli, Estonya'dan Ufuktaki Savaş, Finlandiya'dan Eli Kulağında, Fransa'dan Sönmüş Hayaller, Hollanda ve Almanya'dan Kuaför Romy, İspanya'dan Ramona, İsveç'ten Ben Zlatan, İtalya'dan Dante, Malta ve Kanada'dan Carmen, Litvanya'dan Göz Kırpmayı Unutma, Macaristan ve Almanya'dan Zarif, Polonya'dan Köylüler, Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Büyükbabamın İblisleri, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Mikado, Slovakya'dan Asla Asla Deme, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan Suçsuz Adam, Yunanistan'dan Domatesler Wagner'le Tanışınca adlı filmleri ücretsiz izleyebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 8-12 Mayıs arasında 'Avrupa Film Günleri' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 8-12 Mayıs arasında 'Avrupa Film Günleri' düzenlenecek - Son Dakika
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