Edirne'de beyaz peynir temalı festival 3 günde 120 bin ziyaretçi çekti - Son Dakika
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Edirne'de beyaz peynir temalı festival 3 günde 120 bin ziyaretçi çekti

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Edirne\'de beyaz peynir temalı festival 3 günde 120 bin ziyaretçi çekti
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Edirne Valiliğince düzenlenen Gastro Edirne 3. Gastronomi Festivali'ni 3 günde 120 bin kişi ziyaret etti. Ana teması Edirne beyaz peyniri olan festivalde 150 metrelik sofrada tadım yapıldı, Guinness için planlanan etkinliğin provası da gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Gastro Edirne 3. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali"ni 3 günde 120 bin kişi ziyaret etti.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalde kentin yöresel lezzetleri ve köklü mutfak kültürü gastronomi tutkunlarıyla buluştu.

Gastronomi dünyasından şefler, üreticiler ve yerel lezzet temsilcilerinin katıldığı festival kapsamında söyleşiler, atölyeler, yemek gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festivalin bu yılki ana teması, kentin coğrafi işaretli simge ürünlerinden Edirne beyaz peyniri oldu.

Etkinliklerde sütün üretiminden peynirin sofraya ulaşmasına kadar geçen süreç, Edirne'nin peynircilik geleneği ve beyaz peynirin kent kültüründeki önemi ziyaretçilere anlatıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan yaklaşık 100 şefin katıldığı festivalde yerel üreticiler de ürünlerini tanıttı.

Festival alanında Edirne'nin yöresel ürünleri ve mutfak kültürünün tanıtıldığı stantlar kuruldu, yerli ve yabancı şefler yemek gösterileri sundu.

Festival kapsamında gelecek yıl Guinness Dünya Rekorları'na başvurulması planlanan "dünyanın en uzun peynir sofrası" etkinliğinin provası da gerçekleştirildi.

Hazırlanan 150 metre uzunluğundaki sofrada katılımcılar bir araya gelerek Edirne'nin yöresel lezzetleri ile beyaz peynirin tadımını yaptı.

Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki festivali 3 gün boyunca 120 bin kişi ziyaret etti.

"Her yıl üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de üretilen ancak yeterince tanınmayan ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla başlatılan festivalin üçüncüsünün başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Festivalin her yıl büyüdüğünü belirten Sezer, "Biz, yola çıkarken bu güzel payitahtın, Edirne'mizin birbirinden güzel değerlerini sadece biz bilmeyelim, bütün Türkiye, bütün dünya bilsin istedik. Bu yolda üçüncü yılımızdayız ve her sene üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Sezer, festival fikrinin, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemek tariflerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan "Topraktan Sofraya" gastronomi kitabından doğduğunu anlattı.

Festivalde her yıl Edirne'ye özgü bir ürünün tema olarak belirlendiğini ifade eden Sezer, geçen yıl çeltik ve pirincin ön plana çıkarıldığını söyledi.

Edirne'nin önemli bir çeltik üretim merkezi olduğunu vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Biz, çeltik memleketiyiz, pirinç memleketiyiz ama bunu kimse bilmiyor. Bizden aldıklarına marka basıp marketlerde bunun pazarlamasını yapıyorlar. Bu çeltik üretiminde bizim üreticilerimizin alın teri var, Edirne'nin emeği var. Bunu herkes duysun istedik ve geçen yıl pirinç festivalimizi gerçekleştirdik."

Bu yıl yaklaşık 100 yıllık üretim geleneğine sahip Edirne beyaz peynirini öne çıkardıklarını dile getiren Sezer, "100 yıllık bir emeğin hakkını teslim etmek üzere Edirne beyaz peynirini, Edirne'nin beyaz peynirin başkenti olduğunu vurgulayarak festivalimizin merkezine aldık." dedi.

"Edirne, turizmin önemli şehirlerinden biri"

Sezer, gastronominin yanı sıra kentin tarihi ve kültürel değerlerinin de turizme kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne, şu anda turizmin önemli şehirlerinden bir tanesi. 1392 tescilli tarihi eserimiz var. Bunları hızla restore ediyoruz. Yaklaşık 500 restorasyon gerçekleştirdik. Edirne Sarayı'ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Selimiye yeniden ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı'mızın ve bakanlarımızın Edirne'ye yönelik çok büyük destekleri var. Kültür Müdürlüğümüzden Valilik personelimize, şeflerimizden bütün kurum ve kuruluşlarımıza kadar emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Edirne beyaz peyniri

Coğrafi işaretli Edirne beyaz peyniri, Edirne ili ve ilçelerindeki süt hayvanlarından sağılan taze sütlerin 65-68 santigrat derecede 20-30 dakika pastörize edilmesi, peynir mayasıyla pıhtılaştırılması, fazla suyunun süzülmesi, şekil verilerek salamura edilmesi ve soğuk hava deposunda olgunlaştırılmasıyla üretiliyor.

Peynirin yapımında Tunca, Meriç, Arda ve Ergene nehirlerinin oluşturduğu deltalar ile bölgeye özgü iklimin meydana getirdiği bitki örtüsünde, özellikle çeşitli otlar ve kekikle beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütleri kullanılıyor.

Edirne beyaz peynirinin üretim teknolojisi açısından en belirgin özelliğini ise üretimde yalnızca süt, maya ve tuzun kullanılması oluşturuyor.

Üründe katkı maddesi veya başka bir yardımcı madde kullanılmıyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatGastronomiFestivalEtkinlikEdirneGüncelSon Dakika

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