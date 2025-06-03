Edirne'de Saros Körfezi'ne tank batırıldı

EDİRNE - Edirne'de Saros Körfezi'ne Kıbrıs Barış Harekatına katılan 1960 model, 8.5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığındaki bir tank batırıldı.

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen "Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi" çerçevesinde denize tank batırıldı.

Daha önce uçak ve gemi batırılarak oluşturulan yapay resifler zincirine, şimdi de bir askeri tank eklendi. Sualtı yaşamını desteklemek, dalış turizmini geliştirmek ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu proje ile tank, İbrice Limanı açıklarında 12 metre derinliğe batırıldı.

Batırılan tankın 1960 model, 8.5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Ayrıca, tankın Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazi olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin ilk en sığ batığı ünvanını da bu sayede elde etmiş oldu. Daha önceki yıllarda ise yakın bölgelere hurdaya ayrılan bir yolcu uçağı ve sahil güvenlik komutanlığınca kullanılan ve hurdaya ayrılan bir gemi batırılmıştı.

Bu girişimle Saros Körfezi, hem biyolojik çeşitliliğin artırılması hem de dalış turizmi açısından cazibe merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, daha önce uçak ve gemi batırıldığını ifade ederek şimdi ise tankın su altına bırakılması turizme katkı sağlayacağını belirtti.