Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı - Son Dakika
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Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı

21.05.2022 14:10

Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan etkinlikler başladı, Edirne'nin geleneksel yemekleri tanıtıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Geleneksel...

Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan etkinlikler başladı, Edirne'nin geleneksel yemekleri tanıtıldı

EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Geleneksel Edirne Mutfağı tanıtılıp, vatandaşlara sokak lezzetleri ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle 81 ilde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, Saraçlar Caddesinde halk oyunları gösterileriyle başladı.

Ardından, Trakya Mutfak Kültürü adlı fotoğraf sergisi gezildi. Coğrafi işaret alan ürünlerin tanıtılmasıyla devam eden programda, Geleneksel Edirne Mutfağının ürünleri canlandırıldı. Daha sonra, Edirne'nin coğrafi işaretli beyaz peyniri ve simidi vatandaşlara ikram edildi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Pek çok farklı toplum ve dine mensup halkın yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı Edirne'de, sosyal ve kültürel hayatın etkilerini mutfakta görmek mümkündür. Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapan şehrimiz, aynı zamanda uzun yıllar imparatorluğun yağ, bal ve hububat deposu olarak işlev görmüştür" açıklamasında bulundu.

Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı
Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı
Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı
Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı - Son Dakika


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