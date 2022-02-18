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Edirne'de sulak alanlardaki kirlilik tehdidini anlatan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Edirne'de sulak alanlardaki kirlilik tehdidini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

18.02.2022 11:37
Edirne'de sulak alanlardaki kirlilik tehdidini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de, "Karadeniz Havzası Sulak Alanlarını Tehdit Eden Kirlilik" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Edirne'de, "Karadeniz Havzası Sulak Alanlarını Tehdit Eden Kirlilik" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Enez Kaymakamlığının açıklamasına göre, "Avrupa Birliği ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında, Türkiye'den Enez Kaymakamlığı ile Edirne Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortak olduğu BioLearn Projesi çerçevesinde, Karadeniz havzası sulak alanlarının önemi ve kirlilik tehditleri konusunda yerel duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye'den 16 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş, serginin açılışında, Edirne'yi ve Türkiye'yi uluslararası projelerde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Doğayı ve çevreyi gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için çalıştıklarını anlatan Göktaş, proje kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Açılışa, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı.

Sergi, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Edirne'de sulak alanlardaki kirlilik tehdidini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

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Milli Parklar, Karadeniz, Türkiye, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de sulak alanlardaki kirlilik tehdidini anlatan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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