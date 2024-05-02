Ege Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ege Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali başladı

Ege Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali başladı

Ege Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali, Kızılelma temasıyla başladı. Festivalin açılış töreninde Hülya Koçyiğit ve Sinan Akçıl da öğrencilerle buluştu. Festival kapsamında bin 55 film gösterilecek ve yarın ödüller sahiplerini bulacak.

02.05.2024 16:37
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Ege Üniversitesi (EÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen, "Kızılelma" temalı Uluslararası Turan Film Festivali, başladı.

Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulamak üzere bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Sinan Akçıl öğrencilerle buluştu.

Programda "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, yaptığı konuşmada İzmir'de 1963 yılında çekilen "Susuz Yaz" filminde rol aldığını, filmin Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ödül aldığını hatırlatarak, bu nedenle kenti çok sevdiğini ifade etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Hülya Koçyiğit, "Uluslararası Turan Film Festivali inşallah sonsuza kadar devam edecek. Çünkü Türk topluluklarını bir araya getiren, birlikte iletişimimizi güçlendiren bir festival olacağına inanıyorum. Sizler de iletişim fakültesinin talebeleri olarak yarın öbür gün belki akademik kariyer yapacaksınız, belki içinizden aktörler çıkacak, yönetmenler çıkacak. Kim bilir ne başarılı gençler olarak göğsümüzü kabartacaksınız. Sizleri o zaman sizin beni alkışladığınız gibi ben de yürekten alkışlayacağım. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden Sinan Akçıl ise sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Film gösterimlerinin yapılacağı festivale 77 ülkeden bin 55 film başvurdu.

Festival, yarın ödüllerin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ege Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali başladı - Son Dakika

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