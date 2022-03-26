El sanatları kursu kadınlara hem terapi hem de gelir kaynağı oldu - Son Dakika

El sanatları kursu kadınlara hem terapi hem de gelir kaynağı oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, bir yandan öğrendikleri el sanatları ile terapi olurken bir yandan da ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik kurslar sürüyor. Kadınlar, merkez bünyesinde açılan dikişten rölyefe, filografiden tel kırmaya onlarca kursa katılıyor. Usta öğreticiler tarafından becerilerini geliştiren kadınlar, günün stres ve sıkıntısından uzaklaşıyor. Kadınlar kurslarda bir yandan terapi olurken bir yandan da ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

28 yıldır el sanatları işini yaptığını aktaran Halk Eğitim Merkezi usta eğiticisi Tunay Toksöz, "Bölümüm el sanatları. Öğrencilerimiz genellikle ev hanımlarıdır. Buraya geldikleri zamanlarda yaptıkları işlerle kendileri psikolojik olarak daha iyi hissettiklerini söylüyorlar ve bizlerde zaten bunu görüyoruz. Yapılan işler olarak da üç boyutlu rölyefimiz var, patiklerimiz var, ayna süsleme, çanta ve tel kırmalarımız bulunmakta. Yani el sanatlarının içinde bütün işler geliyor, genellikle de süsleme el işleri geliyor. Satışlı sergilerimiz olduğu zaman zaten satılıyor. Çoğu zaman dışarıya satış yapan bayanlarımızda var. Ekonomiye faydası olan kişilerde var. Yani aldıkları parayla kendilerine katkı da sağlıyorlar. Burada ki herkes kurstan memnun" dedi.

"Tüm Elazığ halkını bekliyoruz"

Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak görev yaptıklarını belirten El sanatları öğretmeni Didem Bingöl," Belediyemizin bize sağlamış olduğu imkandan faydalanmaktayız. Kursumuz öncelikle terapi amaçlıdır. Terapiden ziyade meslek edinmek isteyen bir çok gencimiz ve terapi amaçlı gelen yaş itibariyle daha olgun olan bayanlarımız kursumuzda bulunmaktadır. Herkese kapımız açık. Burada atıl durumda olan malzemeleri, sıfır hiç boyanmamış ham maddeleri, ham objeleri, seramik, ahşap, rölyef, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü çalışabiliyoruz. Halk Eğitime ve Elazığ belediyesine bizlere bu imkanları tanıdıkları için, kursiyerlerimize bu imkanları tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen vatandaşlarımız genelde ev hanımı. Ekonomiye katkıda bulunmak için, ekonomiye artı ek kazanç sağlamak için gelen bayanlarda var. Gençlerimizde ve üniversite öğrencileri olan genç kadın arkadaşlarımız da var. Hem terapi hem meslek edinme, ekstra yapılan ürünleri burada satan kursiyerlerimiz var. içerisinde de ekonomiye katkıda bulunan kursiyerlerimiz var" diye konuştu.

El sanatlarıyla uğraştıklarını dile getiren Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Aygün Aytekin, "Filografi rölyef ve geri dönüşüm olarak yaptığımız sanat dalları var. Öğrencilerimiz genelde ev hanımlarından oluşuyor. Bunların kimi aile bütçesine katkıda bulunurken kimisi de bunu iş için yapıyor. Bunların arasında tabii ki üniversite mezunları da var. Nişanlı olanlar ve öğrenci olanlar var. Birçok alanda katılım oluyor. Burada sadece iş olarak değil psikolojik olarak birbirimize destek olarak da vakit geçiriyoruz. Çokta güzel oluyor konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ortamımız çok mükemmel bir ortam. İnşallah devamını diliyoruz. Saat 10.00'da başlayıp saat 14: 30'da bitiriyoruz. Tabi bizim öğrencilerimiz 14: 30'da gitmiyorlar, biz biraz uzatıyoruz ve saat 16: 00 gibi işlerimizi bitiriyoruz. Ondan dolayı artık geldiklerinde bir şeyler yapmaya ve işlerini bitirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda çok güzel ve rahat bir ortamımız var" şeklinde konuştu.