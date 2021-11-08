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El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu - Son Dakika

El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu

08.11.2021 13:03

El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu Nilüfer Belediyesi'nin Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlediği "El Sanatları Şenliği" Bursa'nın dört bir yanından üreten kadınları buluşturdu.

El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlediği "El Sanatları Şenliği" Bursa'nın dört bir yanından üreten kadınları buluşturdu. İki gün süren şenlikte, kadınlar el emeği ürünlerini satışa sundu.

Bursa ve çevre illerden kadın dernekleri, kadın kooperatifleri ve üreten binlerce kadının yüzlerce stant açtığı şenlikte, takılardan örgülere, çinilerden makrome işlerine kadar el emeği göz nuru binlerce ürün, Bursalılarla buluştu. İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen ve iki gün süren şenliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üretmenin, hayata anlam ve değer katan bir eylem olduğunu vurguladı. Her zaman kadınları, üretime teşvik eden bir tutum içinde olduklarına dikkat çeken Turgay Erdem, "Kadınları dernek ya da kooperatif çatısı altında örgütlenip, ürettiklerini ekonomik değere dönüştürmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Kadınların bu alanda ne kadar üretken olduklarını da buradaki stantlarda görebiliyoruz. Kadınların hayatın her alanında varlık göstermesini, hayatın her alanında güçlü olmasını ve üretmelerini istiyoruz. Çünkü ancak o zaman dünya daha güzel bir yer olacak, bunu biliyoruz. Stantlar o kadar zengin ki, hayran olmamak mümkün değil. Takılar, el yapımı oyuncaklar, örgü, keçe, makrome, çini ve hatta el dokuması halılar gibi çeşitli el sanatlarını, en güzel örnekleriyle burada toplumla buluşturuyoruz. Kadınlar üretiyor, dünya değişiyor" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gelen talepler doğrultusunda "Nilüfer El Sanatları Şenliği"nin, kentin çeşitli noktalarda ve periyodik olarak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun da, Kız Kardeşlik Projesi'nin ilk adımı olan üretici kadınlarla dayanışma ayağını birlikte başlatmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Altun, en büyük arzularından birinin de bu şenliğin periyodik olarak gerçekleştirilmesi ve el sanatları pazarına dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, "Biz, ilerlemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bu tür buluşmaların Bursa'nın noktasında olması gerektiğine dikkat çeken geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Kadın üreticilerin ürettiklerini pazarlayacakları alanların, kent genelinde mutlaka yer almasını sağlamamız gerekiyor. Bu, kent yöneticilerinin birinci vazifelerinden biridir. Kadını evde tutan değil, üretimde tutan, sosyal kültürel hayatın içinde tutan toplumlar ilerler. Gelecek süreçte, kadınların ürettikleri bu değerleri, Bursa'nın birçok noktasında insanlarımızla buluşturmayı ve ailelerine katkı sağlamasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Tuzlu batik, çocuklara boyama ve ipek kumaşa ebru atölyelerinin de düzenlendiği şenlikte müzik gösterileri de sunuldu. "Nilüfer El Sanatları Şenliği"nin ikinci gününde de çini boyama, ipek kozadan küpe yapım atölyeleri gerçekleştirildi.

El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu
El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu
El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu
El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Kent Konseyi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat El Sanatları Şenliği üreten kadınları buluşturdu - Son Dakika


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