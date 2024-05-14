Elazığ'da Engelsiz Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da Engelsiz Uçurtma Şenliği

Elazığ'da düzenlenen 'engelsiz uçurtma şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Engelli çocuklar, şarkılar eşliğinde eğlendikten sonra palyaço tarafından yüzleri boyandı. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, engelli bireylere karşı duyarlılık ve hassasiyetin her zaman olması gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 22:33
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Elazığ'da 'engelsiz uçurtma şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'engelsiz uçurtma şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Elazığ Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde '8. engelsiz uçurtma şenliği' düzenlendi. Geleneksel hale gelen şenlikte engelli çocuklar, şarkılar eşliğinde eğlendikten sonra palyaço tarafından yüzleri boyandı. Eğlenceli dakikalar geçiren özel bireyler, pamuk şekeri ikramının ardından kendilerine hediye edilen uçurtmaları uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, 10- 16 Mayısın Engelliler Haftası olarak kutlandığını söyledi. Ergün, "Dezavantajlı kesimler başta olmak üzere hemen toplumun her kesimine hizmet veren bizler, engelli kardeşlerimiz için de il müdürlüğümüze bağlı engellilere yönelik hizmet veren resmi ve özel kuruluşlarımız ve engellilere yönelik hizmet veren derneklerle birlikte etkinlik programı düzenledik. Etkinlik programı kapsamında 10 Mayısta engelli kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri sergiledik. O günden bugüne etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinliklerimiz hafta boyunca değişik kuruluşlarda devam edecektir. Bugün de bir kuruluşumuzda etkinlik yapmaktayız, uçurtma şenliği etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliği sekizinci kez düzenliyoruz. Geleneksel hale getirdik engelli kardeşlerimiz başımızın tacıdırlar onlara gerekli özeni göstermeliyiz değeri göstermeliyiz onlara şans tanımalıyız onlara şans tanıdığımız zaman fırsat verdiğimiz zaman hayatın her alanında başarılı olduklarını görüyoruz, üretken olduklarını görüyoruz. Onlara karşı duyarlılığımızı artırmalıyız, hassasiyetimizi artırmalıyız onların sorun ve sıkıntılarını giderme noktasında hassas davranmalıyız ve bu hassasiyetimiz sembolik olarak kutlanan gün ve haftayla sınırlı olmamalı her zaman olmalı. Toplumdan beklentimiz de bu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Engelsiz Uçurtma Şenliği - Son Dakika

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