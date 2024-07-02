Elazığ'daki Kent Müzesi'nde Sona Gelindi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'daki Kent Müzesi'nde Sona Gelindi

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Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Müzesi, şehrin kültür ve turizmine yeni bir değer katacak. Müze, Elazığ'ın tarihi dönemlerini, coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısını, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve geleneksel yaşam kültürünü sergileyecek.

02.07.2024 11:01  Güncelleme: 11:13
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Elazığ'daki Kent Müzesi'nde sona gelindi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen, şehrin kültür ve turizmine yeni bir değer katacak olan Kent Müzesinde çalışmaların sonuna gelindi.

Elazığ'ın gelecek vizyonuna değer katan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında hayata geçirdiği 3 müzenin ardından Kent Müzesini de şehre kazandırmaya hazırlanıyor. 1896 yılında dönemin Elazığ Valisi Enis Paşa tarafından Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen ve geçmişte Hükümet Konağı olarak hizmet veren, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi bina, çalışmaların ardından kent belleğinin kayıt altına alındığı, toplumsal hafızayı canlı tutacak Kent Müzesi olarak faaliyet gösterecek. Kent Müzesi bünyesinde, şehrin tarihi dönemleri, coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı, unutulmaya yüz tutmuş meslekler bölümü ile geleneksel yaşam kültürü bölümleri yer alıyor. Kent Müzesini ziyaret edecek olan vatandaşlar, milattan önce, Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemi kent belleği, Elazığ eğitim tarihi ile Atatürk ve Elazığ temaları deneyimi yaşayacak. Elazığ dokuması, yemekleri, musikisi, giyimi, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, sarraf, kalaycılık ve bakırcılık, madencilik, endemik bitkiler ve kök boyama, tarım kültürü ile bakkal kültürü minyatür ve modellemelerle geçmişe bir yolculuk yapma fırsatı yaşayacak.

Müzeye vatandaşlar da ürün bağışlayabilecek

Müze hakkında bilgi veren tarih danışman Sedat Çağlıyan, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Vatandaşlar, manevi değeri olan eşyaları bağışlayarak sergilenmesini sağlayabilir. Manevi değeri ve öyküsü olan bu eşyaları müzemize bağışlayan vatandaşlarımız için ayrı bir köşe yapılarak kısa öyküleriyle birlikte bu eşyaları sergilemeyi düşünüyoruz. Eser hizmet ve gönül belediyeciliği ilkesi doğrultusunda şehri birbirinden kıymetli yatırımlarla donatarak, Elazığ'ın gelecek vizyonuna katan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın aziz şehrimizin değerlerine, kültürüne, sanatına, musikisine ve geçmişine verdiği önem doğrultusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın şehrimize kazandırdığı Harput Musiki Müzesi, Basın ve Hoca Hasan Hamam müzelerinin ardından Kent Müzesini de kazandıracak olmalarının gururunu taşıyoruz. Bilindiği üzere 1896 yılında dönemin Elazığ Valisi Enis Paşa tarafından Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi binamız, çalışmaların ardından kent belleğinin kayıt altına alındığı toplumsal hafızayı canlı tutacak Kent Müzesi olarak faaliyet gösterecektir. 2 katlı tarihi yapımız Elazığ Kent Müzemizin zemin katında oluşturulan salonlarda adeta zaman yolculuğuna çıkacak olan ziyaretçiler, milattan önce Elazığ bölgesini, beylikler dönemini, Osmanlı dönemi evi ve kürsübaşı canlandırmasını, ilçelerin maketleri ve grafik anlatımını, cumhuriyet dönemi yer altı ve yer üstü zenginliklerini, Atatürk'ün Elazığ'a gelişi ve gar binası maketi yer alacak. Aynı zamanda Elazığ şahsiyetlerini yakından tanıma fırsatı sunacak. Müzemizin konukları Harput Kalesi duvar canlandırması, dönem silahları, mezar taşları replikaları, Harput evi maketleri ve iç mekanlarda kullanılan objeleri zengin bir anlatım ile keyifli bir vakit geçirebileceklerdir" dedi.

"Vatandaşlarımız manevi değeri olan eşyaları bağışlayarak sergilenmesini sağlayabilir"

Müzenin ikinci katında oda oluşturulacağını açıklayan Çağlıyan, "Müzemizin 2. katında oluşturulan odalarda ise Elazığ dokuma kültürüne yönelik olarak ipek börekçiliği canlandırılması, tarihi dokuma araç ve gereçleri, darphane canlandırması, kalaycılık, bakırcılık, fırıncılık, şifa ve eczane, taş ve ahşap ustaları canlandırması, Elazığ giyimi, musiki ve folkloru, mutfağı, işitsel ve görsel prodüksiyonlar ziyaretçileri karşılayacak. Ayrıca bakkal canlandırmaları, kunduracılık, çömlekçilik, tarım kültürü ile Elazığ orciğinin objelerle zenginleştirilmiş canlandırılması yer alacak. Hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımız şehir belleğinin kayıt altına alındığı kent müzemize Elazığ ile ilgili manevi değeri olan eşyaları bağışlayarak sergilenmesini sağlayabilir. Manevi değeri ve öyküsü olan bu eşyaları müzemize bağışlayan vatandaşlarımız için ayrı bir köşe yapılarak kısa öyküleriyle birlikte bu eşyaları sergilemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'daki Kent Müzesi'nde Sona Gelindi - Son Dakika

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