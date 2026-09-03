Elazığ'da 2 Bin Eserlik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 2 Bin Eserlik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Açıldı

Elazığ\'da 2 Bin Eserlik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Paleolitik Çağ'dan Osmanlı'ya uzanan yaklaşık 2 bin eser, modern müzecilik anlayışıyla sergileniyor. Müze, kültür turizmine ivme kazandıracak.

Elazığ'ın ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2 bin eser ziyaretçilerle buluşurken Paleolitik Çağ'dan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimi ile Elazığ'ın yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor.

Bakan Ersoy'un katıldığı açılış programında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Anadolu'nun kadim hafızasında müstesna bir yere sahip olan Elazığ'da tarih, kültür ve medeniyet mirasına yakışır çok kıymetli bir eseri milletin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini ifade etti.

Elazığ'da müzeciliğin geçmişi 1965'e uzanıyor

Elazığ'da müzeciliğin kurumsal geçmişinin 1965 yılına kadar uzandığını belirten Bakan Ersoy, ilk müzenin Ferhat Memişoğlu tarafından Harput'taki tarihi Alacalı Mescit'te kurulduğunu söyledi.

Müzenin 1970'li yıllarda Keban Barajı Kurtarma Kazılarıyla ortaya çıkarılan çok sayıda kültür varlığının koleksiyona katılmasıyla geliştiğini ve daha sonra yeni hizmet binasına taşındığını aktaran Ersoy, 1982'den 2016'ya kadar hizmet veren bu binanın 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında ağır hasar gördüğünü ve ziyaretçi girişlerine kapatıldığını kaydetti.

Bölgede yaşanan depremlerin de dikkate alınmasıyla müzenin yeni, güvenli ve şehrin kültürel kimliğine yakışır bir mekanda yeniden hizmet vermesi yönünde karar aldıklarını belirten Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 1885 yılında Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi olarak inşa edilen ve sonrasında farklı işlevlerle kullanılan yapının Bakanlığa devredildiğini söyledi.

Yeni müze modern müzecilik anlayışıyla tasarlandı

Yeni müzeyi modern müzecilik anlayışına göre tasarladıklarını ifade eden Bakan Ersoy, arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinin yanı sıra çağdaş sergileme teknikleriyle ziyaretçilerin Elazığ'ın kültürel tarihini kronolojik ve bütüncül bir anlayışla takip edebilmesini hedeflediklerini belirtti.

Arkeoloji bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik Çağ'dan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç Çağlarından Urartu ve Demir Çağı'na; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihi kesitin ziyaretçilerle buluştuğunu söyledi.

482 etnografik eser, 522 sikke

Etnografya bölümünde Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze ulaşan 482 eserin 23 vitrinde sergilendiğini belirten Ersoy; bakırdan gümüşe, ahşaptan pirince, geleneksel silahlardan gündelik kullanım eşyalarına, yazmalardan kaftan ve entarilere kadar uzanan koleksiyonun Elazığ insanının gündelik hayatını, estetik anlayışını ve kültürel birikimini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Sikke bölümünde ise 5 vitrinde toplam 522 sikkenin yer aldığını açıklayan Ersoy, Grek ve Roma dönemlerinden Doğu Roma ve Sasani dünyasına; Emevilerden Abbasilere, Anadolu Selçuklularından Artuklu, Eyyubi, İlhanlı, Safevi ve Osmanlı dönemlerine uzanan koleksiyonun bölgenin tarih boyunca önemli bir siyasi, ekonomik ve kültürel kesişme noktası olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Ersoy müzenin kapsamını şu sözlerle anlattı:

"Böylece müzemizde toplamda yaklaşık 2 bin eser, Elazığ'ın ve Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesini ziyaretçilerimize anlatmaktadır."

Çaydaçıra'ya özel bölüm

Müzede yaşayan kültürel değerlere de yer verildiğini belirten Ersoy, Elazığ denildiğinde akla gelen en güçlü kültürel sembollerden Çaydaçıra'nın geleneksel kıyafetleri, sözleri, görselleri ve kültürel bağlamıyla özel bir bölümde ziyaretçilere aktarıldığını söyledi. Türkiye'nin müzecilik alanında çok güçlü bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Bakan Ersoy, bir taraftan yeni müzeler inşa edilirken diğer taraftan tarihi yapıların restore edilerek müze işlevi kazandırıldığını belirtti.

Ersoy, müzeleri artık yalnızca eserlerin vitrinlerde sergilendiği mekanlar olarak değil; bilimsel araştırmanın, eğitimin, kültürün, sanatın ve toplumsal buluşmanın merkezleri olarak ele aldıklarını söyledi.

Ersoy, çağdaş teşhir tekniklerinden dijital uygulamalara, koruma ve restorasyon çalışmalarından ziyaretçi deneyimine kadar her alanda dünya standartlarını yakalayan, pek çok alanda da örnek gösterilen bir müzecilik anlayışını Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiklerini kaydetti.

Elazığ'ın kültür turizmine yeni ivme

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin kendi tarihini ve kültürünü daha yakından tanımasına vesile olacağına inandığını belirten Ersoy, müzenin şehrin kültür turizmine de yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Bu kıymetli mekan aynı zamanda şehrimizin kültür turizmine yeni bir ivme kazandıracak, Harput başta olmak üzere Elazığ'ın sahip olduğu zengin kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılmasına da önemli katkılar sunacaktır."

Bakan Ersoy, müzenin Elazığ'a kazandırılmasında emeği bulunan çalışma arkadaşları ile Milli Savunma Bakanlığına, Elazığ Valiliğine, Elazığ Belediyesine ve ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin ülkeye ve kültür dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Harput İç Kale'de fetih mescidi açıldı

Müze açılışının ardından Bakan Ersoy'un Elazığ programı Harput İç Kale incelemeleriyle devam etti. Ersoy, burada Harput İç Kale Fetih Mescidinin de açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy daha sonra AK Parti Elazığ İl Başkanlığı ile Elazığ Valiliğini de ziyaret ederek il değerlendirme-turizm toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da 2 Bin Eserlik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Açıldı - Son Dakika

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