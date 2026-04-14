Bulanık'ta 'kürsübaşı ve çiğ köfte' etkinliği

14.04.2026 08:50  Güncelleme: 09:00
Muş'un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte Elazığ yöresine ait 'Kürsübaşı ve çiğ köfte' kültürü tanıtıldı. Programda türküler seslendirilip halaylar çekildi.

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı ile Bulanık Gençlik Merkezi'nin organizasyonuyla Elazığ yöresine ait "Kürsübaşı ve çiğ köfte" etkinliği gerçekleştirildi.

Bulanık Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program öncesinde katılımcılara çiğ köfte ikramında bulunuldu. Etkinlikte, Harput yöresine ait türküler seslendirilirken, kürsübaşı geleneği sahnelendi. Çaydaçıra oyununun da oynandığı programda vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

Açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, geceye katılanlara teşekkür ederek, "Elazığ'dan buraya kadar gelen değerli misafirlerimiz, kadim Anadolu kültürünü en güzel örneklerinden birini yaşamak için bir araya geldik. Elazığ Belediyemizin katkılarıyla kürsübaşı ekibimiz ve halay ekibimiz geldiler ve bizlere gösterilerini yapacaklar, onları burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu program vesilesi ile Elazığ'dan Bulanık'a bir gönül köprüsü bağı kurması, aynı zamanda da kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin pekiştirmesi açısında çok kıymetli, çok güçlü bir göstergesi olarak görüyorum. İnşallah devamını diliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Program sonunda Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar ve Asliye Ceza Hakimi Yusuf Kırıkçı tarafından Elazığ'dan gelen misafirlere plaket takdim edildi. Ayrıca Elazığ Belediye Başkanına gönderilmek üzere Sultan Alparslan portresi hediye edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gençlik, Bulanık, Elazığ, Kültür, Sanat, Muş, Son Dakika

Advertisement
