Elif'in Demirci Yolculuğu

19.03.2026 11:22
Elif Yeşil Dönertaş, baba mesleğini sürdürüp, demir işinde başarılı bir kadın girişimci olmayı hedefliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baba mesleğini sürdüren 22 yaşındaki Elif Yeşil Dönertaş, demire şekil vermek için mesai yapıyor.

Öğrencilik yıllarında hafta sonları babası Ahmet Yeşil'in demirci dükkanına giden Dönertaş, burada meslekle ilgili deneyim edindi.

Ahmet Yeşil emekli olunca 2020 yılında atölyesine kilit vurdu.

Babasının yanında önce çırak sonra da usta olan Dönertaş, baba mesleğini sürdürmek için eğitim gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden ayrıldı.

Dönertaş, 2022 yılında Nazilli Sanayi Sitesi'nde kendi dükkanını açtı. İş yerinde 3 kişiye de iş imkanı sunan Dönertaş'ın hedefi, atölyesini büyütüp istihdamı artırmak.

Elif Yeşil Dönertaş, AA muhabirine, kendi işini kurmaya karar verdiğinde çevresindeki bazı kişilerin, "Elinin hamuruyla erkek işine karışma", "Sen yapamazsın" gibi tepkiler verdiğini söyledi.

Tepkiler kadar destek de gördüğünü vurgulayan Dönertaş, şunları kaydetti:

"İnşaatlara gidiyoruz, oradakiler sürekli 'Baban nerede, bu mesleği sen mi devam ettiriyorsun?' diye soruyorlar. Ben de onlara 'Babam ustamdı ama o yok, ben buradayım' diyordum. Zaman geçince bu sefer babama 'Kızın nerede?' diye sormaya, beni aramaya başladılar. Ben bu mesleği 'erkek mesleği' olarak görmüyorum. Biz kadınların, inandığımızda her mesleği başarabileceğimizi biliyorum. Kadınlar çok güçlüdür, demirci de oluruz, oto tamircisi de. Her şey olabileceğimize inanıyorum. Eğer ben bunu yapabildiysem, herkesin yapabileceğini ve devam ettirebileceğini biliyorum." diye konuştu."

"Demire şekil vermek çok güzel"

Çocukluğundan bu yana mesleğe büyük ilgi duyduğunu, demirin kokusunu ve sanayi ortamını sevdiğini söyleyen Dönertaş, "Demire şekil vermek ve her yerde bir imza bırakmak çok güzel. Hem insanların güvenliği hem de kendi sağlığın açısından sağlam çelik yapılar inşa ediyorsun. Yolda geçerken yapılan yerlere bakıp, 'Burayı ben yaptım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllarca Dönertaş'ın babasıyla çalışan şimdi de dükkanında ona eşlik eden Onur Sisam da genç kadının çok azimli olduğunu söyledi.

Dönertaş'ın kendisini çok geliştirdiğini aktaran Sisam, "1996'da babasıyla başlamıştım, iki yıldır da Elif ile beraber çalışıyoruz. İlk günlerine göre kendini çok geliştirdi. Hesapta, kitapta, kaynakta artık çok iyi. Kolları işe hakim oldu, geleceği daha da iyi olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

