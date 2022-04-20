Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika
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Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

20.04.2022 09:17
Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Sanchez, 23 Mayıs saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Sanchez, konserde Grammy ödüllü İspanyol besteci ve gitarist Javier Limon'un yapımını üstlendiği "Mi Voz" (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünden şarkılar seslendirecek.

Elif Sanchez, 9 İspanyolca ve 2 Türkçe şarkıdan oluşan albümünü de müzikseverlere ilk kez Mersin'de sunacak.

Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika


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