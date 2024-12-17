Emekliler, Bağcılar'da Organik Oyuncak Üretiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekliler, Bağcılar'da Organik Oyuncak Üretiyor

Emekliler, Bağcılar\'da Organik Oyuncak Üretiyor

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen emekli sağlıkçı ve bürokratlar, torunları için organik oyuncaklar üreterek hem çocukluklarını yaşıyor hem de yararlı zaman geçiriyorlar.

17.12.2024 15:52  Güncelleme: 15:54
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BAĞCILAR Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen emekli emniyet amiri Niyazi Ertürk (81), emekli PTT müdürü İlhan Yılmaz (75) ve ilaç fabrikasından emekli şef Fethi Şengör (77), hem çocukluklarını yaşıyor hem de torunları için organik oyuncaklar üretiyor.

Bağcılar Belediyesi'nin iki yıl önce hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi'nde haftanın beş günü atölyede bir araya gelen 3 kursiyer, Emekli Emniyet Amiri Niyazi Ertürk (81), emekli PTT Müdürü İlhan Yılmaz (75) ve emekli şef Fethi Şengör (77), tanışıp arkadaş oldu. Kursiyerlerden biri ahşapları makineden geçirirken diğeri de oyma ve kabartma işlemleriyle ahşaplara şekil veriyor. Son olarak temizleme ve boyama işlemiyle birlikte yeni oyuncaklar ortaya çıkıyor.

'DANİMARKA'DAKİ TORUNLARIM İÇİN OYUNCAK YAPIYORUM'

Emekliliğin tadını kursta çıkardığını söyleyen 81 yaşındaki Ertürk, "Çocukluğumdan beri oyuncakları çok severim. Ancak işim gereği oyuncaklarla çok zaman geçiremedim. Şimdi tüm zamanımı onlara ayırıyorum" dedi. 75 yaşındaki Yılmaz ise "Burası bir aile ortamı gibi. Çok güzel zaman geçiriyoruz ayrıca bilmediğimiz şeyleri de öğreniyoruz" diye konuştu. 77 yaşındaki Şengör ise şunları söyledi: "Evde hiçbir şey yapmadan oturuyorduk hastalıklar ortaya çıkıyordu. Buraya geldik, yararlı zaman geçiriyoruz. Erkekler için araba, kızlar için bebek yapıyoruz. Hatta yakında Danimarka'ya gideceğim. Oradaki torunlarım için oyuncak yapıyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR'

Ahşap Oyuncak Atölyesi'nin ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kıymetli büyüklerimiz için burada güzel bir ortamı hazırladık. Hem kendileri yararlı zaman geçiriyorlar hem de çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan oyuncaklar üretiyorlar. Bu ahşap parçalarından yapılan oyuncaklar sağlığa zararsız ve doğa dostu olma özelliği taşıyor. Kursumuza gelen, birbirinden güzel eserler üreten tüm kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Emekliler, Bağcılar'da Organik Oyuncak Üretiyor - Son Dakika

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