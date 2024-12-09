Emin Alper'den Dostoyevski Uyarlaması: Öteki - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emin Alper'den Dostoyevski Uyarlaması: Öteki

Emin Alper'in yönettiği 'Öteki' tiyatro oyunu, Dostoyevski'nin eserinden uyarlanarak sahneye konuyor.

09.12.2024 10:46
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Ödüllü yönetmen Emin Alper'in, Fyodor Dostoyevski'nin "Öteki" adlı eserinden uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu "Öteki", İstanbul'da seyircisiyle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ışık tutan romanından sahneye aktarılan kara komedi türündeki oyun, 19 Aralık ve 31 Ocak'ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 17 Ocak'ta ise Mall of Istanbul Biletinial Moi Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunun biletleri, etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa sunuldu.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, Deniz Göktürk Kobanbay tarafından tasarlanan sahne düzeni, Ahmet Sesigürgil'in ışık tasarımı ve Okan Kaya'nın ses tasarımıyla sahneye kondu.

Oyunun hikayesi, bireyin karşısına tıpatıp kendisine benzeyen, ancak kişilik olarak zıt özelliklere sahip bir kişinin çıkmasıyla yaşanan içsel çatışmayı ele alıyor. Bu kişi, fiziksel benzerliğine karşın, bireyin nefret ettiği ve tahammül edemediği özelliklere sahip olmasına rağmen, aynı özellikler sayesinde bireyin ulaşamadığı hedeflere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu durum, bireyin hem bu kişiye duyduğu kıskançlığı hem de onun yerinde olma isteğini ortaya çıkarıyor.

"Öteki", bireyin alter-egosu ve düşmanı arasında gidip gelen bu özgün hikaye ile izleyicilere çarpıcı bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emin Alper'den Dostoyevski Uyarlaması: Öteki - Son Dakika

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