Emine Erdoğan, G20 Zirvesi için bulunduğu Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Emine Erdoğan, G20 Zirvesi için bulunduğu Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi

Son Güncelleme: 09.09.2023 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye yaptığı ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan, lider eşleri ile bir araya geldi. Emine Erdoğan ve lider eşleri, Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret etti.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle halk arasında "Pusa Enstitüsü" olarak bilinen Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, enstitüye gelişinde, G20 eş programlarına ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanının Eşi Kyoko Jaishan kar tarafından karşılandı.

Lider eşleriyle buradaki Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Hindistan'da Uluslararası Darı Yılı olması dolayısıyla merkezdeki darı temalı stantları gezerek yetiştirilen ürünler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan, ziyaret sonunda lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

ULUSLARARASI MODERN SANAT GALERİSİ'NE ZİYARET

Emine Erdoğan, Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsünün ardından, modern Hint sanatını tanıtmak ve korumak amacıyla 1954'te kurulan ve "Hindistan'ın önde gelen sanat kurumu" olarak nitelendirilen Uluslararası Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Buradaki Hint Sanatları ve Zanaatları Sergisi'ni gezen Erdoğan, sergilenen eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ERDOĞAN'DAN NANAJİ DESHMUKH BİTKİ FENOTİK MERKEZİ PAYLAŞIMI

Öte yandan Emine Erdoğan ziyaretlere ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde liderlerin eşleri ile bir araya geldiğini ve Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emine Erdoğan, G20 Zirvesi için bulunduğu Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, G20 Zirvesi için bulunduğu Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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