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Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı - Son Dakika

Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı

14.12.2021 17:41

Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı Çalışmalarını 3 yılda tamamladı Bahçelievler'de bir bankada 24 yıldır yöneticilik yapan engelli Müstekim Akdoğan, boş zamanlarında yaptığı resimler ile sergi açtı.

Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı

Çalışmalarını 3 yılda tamamladı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir bankada 24 yıldır yöneticilik yapan engelli Müstekim Akdoğan, boş zamanlarında yaptığı resimler ile sergi açtı. 40 resimden oluşan 'Benim Dünyam' isimli sergi büyük beğeni topladı.

İstanbul'da bir bankada 24 yıldır yöneticilik yapan engelli Müstekim Akdoğan, işten kalan zamanlarında yaptığı resimlerle ikinci sergisini açtı. Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Müstekim Akdoğan ile Ressam Ahmet Güneştekin ve belediyenin daire müdürleri katıldı. Akdoğan, 40 resimlik çalışmayı yaklaşık 3 yılda tamamladı. Bugün açılan sergiyi 30 Aralık'a kadar 10.00 ila 17.00 saatlerinde tüm vatandaşlar ziyaret edebilecek.

Sergiye katılan Ahmet Güneştekin'e, atık düğmelerden oluşan bir resim hediye edildi.

Ziyaretin ardından konuşan ve bir dönem engellilerin yaptığı çalışmaları değerlendirmek için jüri üyeliğini yaptığını anlatan Ressam Ahmet Güneştekin, "Yaptıkları işi son derece önemli buluyorum. Hayat herkesi bir şekilde bazı şartlardan kısıtlıyor. Ama sanatta buna çok izin vermemeye çalıştık ve başarılı oldu. Hem kardeşlerimiz motive oldular. 3-5 kişi ile kısıtlamadığımız için bunlar sanata devam ettiler. ve yıllardır bir şekilde iletişimimiz devam ediyor. Kimisi yavaş yavaş sergiler açıyor, kimisi bu işi daha profesyonelleştirip belki hayatını idame ettirecek alanlar oluşturuyor. O açıdan çok önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını 3 yılda tamamladığını anlatan Müstekim Akdoğan ise, "Çok ilgi alaka var. Daha önceki sergilerimde olduğu gibi burada da çok ilgilenenler var. Ben sürekli çalışıyorum. Bu süre zarfında aynı anda bir eser bitmiyor. Birçok tane yarım yarım yavaş yavaş bitiyor. Ben ayrıca 24 yıldır bankada yöneticilik yapıyorum. Özellikle arta kalan hafta sonu ve akşamlar atölyemde çalışıyorum. Daha çok doğa resimlerini, insanların bakıp da görsel zevk alabileceği bir resimler yapmayı seviyorum. Buradaki kapasiteye göre, 40 tane resim var, daha fazla da olabilirdi, şu an yeterli olduğunu düşünüyorum. İler ki zamanlarda başka sergilerde de daha çok eser yapmayı düşünüyorum. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı
Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı
Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı
Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı

Ahmet Güneştekin, Bahçelievler, Engelli, Banka, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Engelli banka yöneticisi, boş zamanında yaptığı resimlerle sergi açtı - Son Dakika


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