Engelli Bireyler Sanatla Engel Tanımadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Bireyler Sanatla Engel Tanımadı

Adana'nın Kozan ilçesinde görme engelli bireyler seramik atölyesinde bir araya gelerek sanatın engel tanımadığını gösterdi. Renkli görüntülerin oluşturulduğu etkinlikte, katılımcılar, sanatı çamura yansıtarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

03.12.2024 22:01
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Engeli sanatla aştılar

Görme engelli gençler torna başına geçip seramik yaptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde görme engeli bireyler seramik atölyesinde bir araya gelerek sanatın engel tanımadığını ifade etti.

Kozan Belediyesi Seramik ve Cere Atölyesinde görme engelliler Nermin Elmalı ve Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş ile bir araya geldi. Görme engelli bireyler çamuru sanata dönüştürme yolculuğunda renkli görüntüler oluşturdu. Çamurdan görseller hazırlayan görme engelli bireyler engelsiz ve sanatla dolu bir Kozan için farkındalık etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, "Sanat atölyesinde sanatın önünde hiçbir engel yok. Sanatla barış olan bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Misafirlerimiz ile birlikte Kozan'ın engelsiz sanat ve kültür dolu bir kent olması için hep birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

Doğuştan görme engeli Ahmet Ünal çok keyifli bir çalıma olduğunu ifade ederek sanatın önünde hiçbir engelin olmadığını ifade etti.

Doğuştan görme engeli olan Mustafa Kelek görme engelli eğitim merkezinde de bu tarz eğitimler aldıklarını sanata uzak olmadıklarını ifade ederek seramik sanatını yaparken hayal ettiklerini çamura yansıttıklarını söyledi.

Eşi ile birlikte sanat atölyesine katılan Rıdvan Kara sanatın engel tanımadığını ve kendisinin sonradan görme engeli olduğu için çocukluğunda belgesellerde izlediği seramik ve cere sanatını Kozan'da kendisi yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Seramik Sanatçısı Nermin elmalı sanatın evrensel ve engelsiz olduğunu ifade ederek Kozan Belediyesi Cere Atölyesinde tüm bireylerin sanatla buluşmasından mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Engelli Bireyler Sanatla Engel Tanımadı - Son Dakika

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