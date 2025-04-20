Engelli Milletvekili Bayram'ın Hikayesi Ürdün'de Gösterildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Milletvekili Bayram'ın Hikayesi Ürdün'de Gösterildi

Engelli Milletvekili Bayram\'ın Hikayesi Ürdün\'de Gösterildi

Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' filmi Amman'da gösterildi; barış mesajı verildi.

20.04.2025 02:05
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Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Ürdün'ün başkenti Amman'da gösterildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kral Hüseyin Kültür Sarayı'nda organize edilen gösterime, Milletvekili Bayram, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Ürdünlü milletvekilleri ve çok sayıda ilgili katıldı.

Büyükelçi Caymazoğlu, programda AA muhabirine, "Bu film, bir milletvekilinin hikayesini anlatıyor, insani tarafa odaklanıyor ve toplumlarımızın ortak acısını ve engelli insanların yaşadığı sıkıntıları yansıtıyor." dedi.

Engellerin başarıya engel olamayacağına dikkati çeken Caymazoğlu, "Bu film, engelli olmayan insanların engelli insanlara bakış açısını değiştiriyor, dolayısıyla buna dikkat çektiği için de çok önemli." diye konuştu.

Kültürel alan da dahil olmak üzere tüm halklarla işbirliğini her düzeyde sağlamaya çalıştığına işaret eden Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Krallığı'na kendilerine bu fırsatı tanıdığı için teşekkür etti.

YEE Amman Koordinatörü Fırat da bugün Milletvekili Serkan Bayram'ı hayatını konu alan filmin gösteriminde ağırladıklarını söyledi.

Fırat, Bayram'ın engelliliğine ve bunun getirdiği zorluklara rağmen hayatta başarılı olmayı başarmış önemli bir isim olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, "Bayram, dünya çapında engelli bireyler için önemli bir örnek olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Bayram ise filmin ve hayat hikayesinin engellere karşı gösterdiği azmi, dayanıklılığı ve yaşam mücadelesini temsil ettiğini belirterek, "İşte bu yüzden bu mücadelenin hikayesini herkese ulaştırmaya çalışıyoruz çünkü dünyada bir buçuk milyar engelli insan var." dedi.

Bayram, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Filistin'de yaşananları da hatırlatarak, "Doğa affetmez ve bu hayattaki felaketler zordur. Dolayısıyla insanların birbirlerine karşı merhametli olmasını umuyoruz. Filistin ve Gazze için barış istiyoruz. Savaş, öldürme ve katliam istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Engelli Milletvekili Bayram'ın Hikayesi Ürdün'de Gösterildi - Son Dakika

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