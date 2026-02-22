Engellilere ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engellilere ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası

Engellilere ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası
22.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri kapı kapı dağıtılıyor, 5 bin aileye ulaşılıyor.

Şanlıurfa'da ramazan ayında iftar sofralarına erişimde zorlanan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iftarlıklar ekiplerce kapı kapı dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan aşevinde, görev yapan personeller tarafından hazırlanan iftarlıklar, özenle kaplara konularak kentteki 5 bin aileye ulaştırılıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, ekiplerin kapı kapı dolaşarak belediyeye gelemeyen ailelere ulaştığını ifade etti.

Söz konusu çalışmanın ramazan boyunca devam edeceğini belirten Canpolat,"Yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli aşevimizde şu anda 5 binin üzerinde aileye iftar öncesi ikramlarda bulunuyoruz. Belediye personellerimiz evlere gidiyor, kapıları çalıyor, dolu tabakları verip boşları alıyor." dedi.

Haliliye Belediyesi aşevi sorumlusu Sinan Elmas ise evlere ulaştırılmak üzere günlük 4 çeşit ikramlık hazırladıklarını belirterek, "Bizim hazırlığımız, yemek yapma sürecimiz gece 12'de başlıyor, bu süreç sabaha kadar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Şanlıurfa, İftar, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engellilere ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:45:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Engellilere ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.