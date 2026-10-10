Enver Gökçe Şiir Ödülü'nde birincilik Gülşah Demirci'nin S'övgü Tanığı kitabına gitti - Son Dakika
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Enver Gökçe Şiir Ödülü'nde birincilik Gülşah Demirci'nin S'övgü Tanığı kitabına gitti

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Enver Gökçe Şiir Ödülü\'nde birincilik Gülşah Demirci\'nin S\'övgü Tanığı kitabına gitti
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Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi şair Gülşah Demirci, S'övgü Tanığı ile Enver Gökçe Şiir Ödülleri'nde birinci seçildi. 24 yapıtın katıldığı yarışmada birinci olan Demirci'ye ödülü, 28 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, şair ve yazar Gülşah Demirci, "S'övgü Tanığı" adlı eseriyle Enver Gökçe Şiir Ödülü'nün sahibi oldu.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, şair ve yazar Gülşah Demirci, Özgür Öykü Şiir Dergisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi 2026 Şiir Ödülleri çerçevesinde birincilik ödülüne layık görüldü. Toplam 24 yapıtın katıldığı yarışmada "S'övgü Tanığı" adlı kitabıyla birinci olan edebiyatçı Gülşah Demirci'ye ödülü, 28 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

" Edebiyat, önüne çekilmeye çalışılan setlere rağmen özgürlüğün kanadı olmayı bilmiştir"

Ödülün ardından açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Gülşah Demirci, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Yazdıklarım arasında benim için özel bir yeri olan 'S'övgü Tanığı' kitabımın, Enver Gökçe'nin adını taşıyan bu anlamlı ödüle değer görülmesi beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Bu ödülü kişisel bir takdirin ötesinde Enver Gökçe'nin gösterdiği dirence, inandığı değerler uğruna feda ettiği yaşamına gösterilen kolektif bir saygının tezahürü olarak görüyorum. Düşünce özgürlüğünün baskılanmaya çalışıldığı her çağda edebiyat, önüne çekilmeye çalışılan setlere rağmen özgürlüğün kanadı olmayı bilmiştir. Çağına tanık olan, toplumsal hafızayı güçlendiren şiir de bu bilinçle özgürce kanat çırpmalıdır. Bu ödülü, şiirin gücüne inanan ve sahip çıkan, düşüncelerini bedel ödeme pahasına savunmaktan vazgeçmeyen tüm edebiyat emekçileri adına alıyorum. Şiirlerimin düşünce zeminini anlayan, kitabımı bu ödüle değer bulan seçici kurula teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiÇankaya BelediyesiKültür SanatYılmaz GüneyEnver GökçeEdebiyatAralıkEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Enver Gökçe Şiir Ödülü'nde birincilik Gülşah Demirci'nin S'övgü Tanığı kitabına gitti - Son Dakika
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